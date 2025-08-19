Advertisement

صحة

إصابات ووفيات... مرض خطير ينتشر في نيويورك

Lebanon 24
19-08-2025 | 07:44
تُوفِيَ 5 أشخاص ونُقِل 14 إلى المستشفى في مدينة نيويورك في الولايات المتّحدة الأميركيّة، بعد إصابتهم بداء "الفيالقة" الذي ينتشر عبر مكيفات الهواء.
وأكّدت إدارة الصحة في مدينة نيويورك، إصابة 108 حالات بهذا الداء التنفسيّ، وأشارت إلى ثبوت وجود البكتيريا في أبراج تبريد مكيفات الهواء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ داء الفيالقة هو عدوى رئوية خطيرة تسببها بكتيريا الفيالقة، وتبلغ نسبة الوفيات 9 بالمئة من إجمالي المصابين بهذا المرض.
 
 
ويُمكن أن يحدث التلوث عن طريق الماء أو الجهاز التنفسيّ عبر قطرات دقيقة عالقة في الهواء، ولا ينتقل المرض من شخص إلى آخر. (سكاي نيوز)
 
 
 
عربي-دولي

صحة

