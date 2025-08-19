28
خبر مُؤلم... وفاة الطفل عبد الله أبو زرقة صاحب عبارة "أنا جعان"
Lebanon 24
19-08-2025
|
08:40
بعد تدهور حالته الصحيّة، تُوفِيَ الطفل الفلسطيني
عبد الله
أبو زرقة البالغ من العمر 5 سنوات، وصاحب العبارة المؤلمة "أنا جعان"، في مستشفى في
تركيا
.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ سبب وفاة الطفل النقص الحاد في الأدوية والفحوصات والمعدات الطبية داخل غزة، وتأخر خروجه للعلاج. (روسيا اليوم)
