خبر مُؤلم... وفاة الطفل عبد الله أبو زرقة صاحب عبارة "أنا جعان"

بعد تدهور حالته الصحيّة، تُوفِيَ الطفل الفلسطيني أبو زرقة البالغ من العمر 5 سنوات، وصاحب العبارة المؤلمة "أنا جعان"، في مستشفى في .

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ سبب وفاة الطفل النقص الحاد في الأدوية والفحوصات والمعدات الطبية داخل غزة، وتأخر خروجه للعلاج. (روسيا اليوم)



