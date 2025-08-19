Advertisement

خبر مُؤلم... وفاة الطفل عبد الله أبو زرقة صاحب عبارة "أنا جعان"

Lebanon 24
19-08-2025 | 08:40
Doc-P-1406534-638912157157998478.png
Doc-P-1406534-638912157157998478.png photos 0
بعد تدهور حالته الصحيّة، تُوفِيَ الطفل الفلسطيني عبد الله أبو زرقة البالغ من العمر 5 سنوات، وصاحب العبارة المؤلمة "أنا جعان"، في مستشفى في تركيا.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ سبب وفاة الطفل النقص الحاد في الأدوية والفحوصات والمعدات الطبية داخل غزة، وتأخر خروجه للعلاج. (روسيا اليوم)
 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24