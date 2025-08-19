Advertisement

عربي-دولي

بعد مُوافقة "حماس" على المقترح الأخير بشأن غزة... نتنياهو يُعلّق: لا

Lebanon 24
19-08-2025 | 09:49
قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو "لا" للمقترح الأخير بشأن غزة الذي وافقت عليه حركة "حماس".
وطالب نتنياهو "بالإفراج عن جميع الأسرى لدى "حماس" دفعة واحدة".
 
 
أما مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقال لهيئة البثّ الإسرائيلية تعليقاً على ردّ "حماس"، إنّ "سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغيّر".
 
 
وأضاف: "نحن في مرحلة الإخضاع  النهائية لـ"حماس" ولن نترك أيّ مختطف خلفنا".
 
 
 
