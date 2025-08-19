Advertisement

عربي-دولي

في العاصمة السورية.. الشرع يستضيف وفداً أميركياً من الكونغرس

Lebanon 24
19-08-2025 | 11:20
Doc-P-1406584-638912247437507919.png
Doc-P-1406584-638912247437507919.png photos 0
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء في دمشق، وفداً من أعضاء الكونغرس الأميركي بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، استقبل الشرع "في دمشق وفدا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الداخلية أنس خطاب".
