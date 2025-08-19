Advertisement

عربي-دولي

أرقام صادمة في دولة أوروبية.. هذا عدد ضحايا موجة الحرّ

Lebanon 24
19-08-2025 | 11:24
A-
A+
Doc-P-1406585-638912248298286228.png
Doc-P-1406585-638912248298286228.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السلطات الإسبانية أن 1149 شخصًا توفوا خلال موجة الحر التي اجتاحت البلاد بين 3 و18 آب الجاري، وفق تقديرات "معهد كارلوس الثالث لأبحاث الصحة العامة" في مدريد. ويستند الرقم إلى بيانات نظام "مومو" لمراقبة الوفيات، الذي يقارن الأعداد اليومية بالمعدلات التاريخية المتوقعة.
Advertisement
 
النظام لا يؤكد بشكل مباشر أن جميع هذه الوفيات ناجمة عن ارتفاع الحرارة، لكنه يُعد أداة إحصائية موثوقة لرصد الفروق في معدلات الوفيات وتقدير الأثر الصحي للطقس القاسي. وفي تموز الماضي، سجّل النظام نفسه نحو 1060 وفاة مرتبطة بالحرارة، بزيادة تفوق 50% عن تموز 2024.

بالتوازي مع الخسائر البشرية، واجهت إسبانيا حرائق غابات واسعة النطاق، خاصة في المناطق الغربية، حيث استعانت الحكومة بالجيش لدعم جهود الإطفاء. ووصلت الحرارة في بعض مناطق الجنوب إلى 45 درجة مئوية، ما صعّب مهمة السيطرة على النيران.

ورغم بدء انخفاض درجات الحرارة وهطول بعض الأمطار، حذّر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من أن البلاد لا تزال أمام "أوقات عصيبة"، في ظل استمرار تداعيات الموجة الحارة وحرائق الغابات على الصحة العامة والبيئة.
مواضيع ذات صلة
جثث وروائح كريهة في إسرائيل.. أرقام وظاهرة صادمة
lebanon 24
19/08/2025 23:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أرقام صادمة: الغاز الروسي إلى أوروبا يزداد رغم العقوبات
lebanon 24
19/08/2025 23:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: أرقام صادمة.. لبنان بلا شباب؟
lebanon 24
19/08/2025 23:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أرقام صادمة.. كم جنديًا أوكرانيًا قُتل خلال الحرب؟
lebanon 24
19/08/2025 23:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:23 | 2025-08-19
16:16 | 2025-08-19
16:12 | 2025-08-19
16:08 | 2025-08-19
16:05 | 2025-08-19
16:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24