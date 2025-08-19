أرقام صادمة في دولة أوروبية.. هذا عدد ضحايا موجة الحرّ

Advertisement

النظام لا يؤكد بشكل مباشر أن جميع هذه الوفيات ناجمة عن ارتفاع الحرارة، لكنه يُعد أداة إحصائية موثوقة لرصد الفروق في معدلات الوفيات وتقدير الأثر الصحي للطقس القاسي. وفي الماضي، سجّل النظام نفسه نحو 1060 وفاة مرتبطة بالحرارة، بزيادة تفوق 50% عن تموز 2024.بالتوازي مع الخسائر البشرية، واجهت حرائق غابات واسعة النطاق، خاصة في المناطق الغربية، حيث استعانت الحكومة بالجيش لدعم جهود الإطفاء. ووصلت الحرارة في بعض مناطق الجنوب إلى 45 درجة مئوية، ما صعّب مهمة السيطرة على النيران.ورغم بدء انخفاض درجات الحرارة وهطول بعض الأمطار، حذّر رئيس الوزراء من أن البلاد لا تزال أمام "أوقات عصيبة"، في ظل استمرار تداعيات الموجة الحارة وحرائق الغابات على الصحة العامة والبيئة.