Advertisement

عربي-دولي

اتصال هاتفي بين بوتين وبن سلمان.. تنسيق حول النفط واستعراض للاتصالات مع ترامب

Lebanon 24
19-08-2025 | 11:56
A-
A+
Doc-P-1406601-638912266576906748.png
Doc-P-1406601-638912266576906748.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.
Advertisement

وأوضح أن بوتين أطلع ولي العهد السعودي على فحوى الاتصالات التي أجرتها موسكو مؤخرا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما أشاد الطرفان بالجهود المشتركة في إطار تحالف "أوبك+" للحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية.

ويأتي هذا التواصل في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية التي تجعل التعاون بين موسكو والرياض عاملا أساسيا في ضبط إيقاع سوق الطاقة.
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء في كوريا الشمالية: اتصال هاتفي بين كيم جونغ أون والرئيس الروسي بوتين
lebanon 24
19/08/2025 23:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: الرئيس بوتين والزعيم الكوري الشمالي أكدا في اتصال هاتفي التزامهما بتعزيز تعاون البلدين
lebanon 24
19/08/2025 23:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم المملكة المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي كسبيل لحل الخلافات الدولية
lebanon 24
19/08/2025 23:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى إتصالاً هاتفياً مع الرئيس فلاديمير بوتين
lebanon 24
19/08/2025 23:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:23 | 2025-08-19
16:16 | 2025-08-19
16:12 | 2025-08-19
16:08 | 2025-08-19
16:05 | 2025-08-19
16:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24