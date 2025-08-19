اتصال هاتفي بين بوتين وبن سلمان.. تنسيق حول النفط واستعراض للاتصالات مع ترامب

Advertisement

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد الأمير سلمان.وأوضح أن أطلع ولي السعودي على فحوى الاتصالات التي أجرتها مؤخرا مع الرئيس الأميركي ، فيما أشاد الطرفان بالجهود المشتركة في إطار تحالف "أوبك+" للحفاظ على استقرار أسواق العالمية.ويأتي هذا التواصل في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية التي تجعل التعاون بين موسكو والرياض عاملا أساسيا في ضبط إيقاع سوق الطاقة.