الدنمارك: الاعتراف بفلسطين مسألة وقت.. والضحايا في غزة يتجاوزون 62 ألفًا

Advertisement

أكد وزير خارجية الدنمارك لارس لوكي راسموسن، اليوم الثلاثاء، أن الاعتراف بدولة فلسطين "مسألة وقت"، مشددًا على أن "الجميع يريد الاعتراف بفلسطين"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".ويأتي الموقف الدنماركي عقب إعلان عدد من الدول الغربية نيتها الاعتراف بفلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول المقبل، من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا ومالطا.وكانت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا قد اعترفت رسميًا بالدولة في 28 أيار 2024، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 147 من أصل 193 دولة عضو في .وفي السياق، شددت وزيرة خارجية فنلندا يلينا فالتونين على ضرورة "معالجة الوضع المتفاقم في غزة والضفة الغربية".ميدانيًا، أعلنت الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، أن حصيلة جراء حرب الإبادة المتواصلة منذ 7 تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 62,064 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 156,573 مصابًا. كما خلفت الحرب أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، إضافة إلى مجاعة أودت بحياة 266 شخصًا، بينهم 112 طفلًا، في ظل تجاهل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف المجازر.(الجزيرة)