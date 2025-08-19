Advertisement

عربي-دولي

الدنمارك: الاعتراف بفلسطين مسألة وقت.. والضحايا في غزة يتجاوزون 62 ألفًا

Lebanon 24
19-08-2025 | 12:07
A-
A+
Doc-P-1406611-638912274073148589.png
Doc-P-1406611-638912274073148589.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير خارجية الدنمارك لارس لوكي راسموسن، اليوم الثلاثاء، أن الاعتراف بدولة فلسطين "مسألة وقت"، مشددًا على أن "الجميع يريد الاعتراف بفلسطين"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ويأتي الموقف الدنماركي عقب إعلان عدد من الدول الغربية نيتها الاعتراف بفلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول المقبل، من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا ومالطا.
Advertisement

وكانت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا قد اعترفت رسميًا بالدولة الفلسطينية في 28 أيار 2024، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 147 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وفي السياق، شددت وزيرة خارجية فنلندا يلينا فالتونين على ضرورة "معالجة الوضع المتفاقم في غزة والضفة الغربية".

ميدانيًا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، أن حصيلة الشهداء جراء حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 62,064 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 156,573 مصابًا. كما خلفت الحرب أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، إضافة إلى مجاعة أودت بحياة 266 شخصًا، بينهم 112 طفلًا، في ظل تجاهل إسرائيل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف المجازر.

(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
الدنمارك: نريد الاعتراف بدولة فلسطين والأمر مسألة وقت
lebanon 24
19/08/2025 23:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الإليزيه: ربط نتانياهو بين الاعتراف بفلسطين ومعاداة السامية "دنيء" و"مبني على مغالطات"
lebanon 24
19/08/2025 23:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال نقاش بشأن الاعتراف بفلسطين.. طرد نائبة نيوزلندية
lebanon 24
19/08/2025 23:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية فلسطين: الاعتراف بفلسطين ليس مكافأة لحماس
lebanon 24
19/08/2025 23:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:23 | 2025-08-19
16:16 | 2025-08-19
16:12 | 2025-08-19
16:08 | 2025-08-19
16:05 | 2025-08-19
16:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24