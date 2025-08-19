معبر رفح: آلاف الشاحنات تنتظر لساعات ومساعدات حيوية محرومة من دخول غزة

28
عربي-دولي
تتكدس مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية والمواد الأساسية في الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع
قطاع غزة
، تحت حرارة شديدة، فيما يُسمح فقط لعدد محدود منها بالعبور يومياً إلى القطاع الفلسطيني المحاصر والمهدد بالمجاعة.
ونقلت وكالة الصحافة
الفرنسية
عن سائقين ومسؤولين في
الأمم المتحدة
ومنظمات إغاثية أن التأخير لا يقتصر على عدد الشاحنات، بل يشمل إعادة تجهيزات حيوية لأسباب بسيطة، مثل نوع المنصّة أو التغليف، أو لأن بعض المواد مصنّفة كـ"ذات استخدام مزدوج" قد تخدم غايات عسكرية. وأكدت مسؤولة الاستجابة الطارئة في منظمة "أطباء بلا حدود" أن هذا الإبطاء يعرض المرضى للخطر، إذ أن تجهيزات ضرورية مثل الأكسجين والأدوية الحيوية تُمنع عن الدخول أو تتأخر لأسابيع، ما يزيد معاناة المدنيين في ظل نفاد المخزون الطبي في القطاع.
وقال سائق شاحنة محملة بالدقيق إنه ينتظر منذ أسبوعين للسماح له بالعبور، مضيفاً أن "300 شاحنة عادت أمس، وسمح بدخول 35 فقط"، مشيراً إلى أن تحديد دخول الشاحنات يتم وفق "مزاج الإسرائيليين" دون تفسير رسمي. وأكد آخرون أن المساعدات تمر عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة
الإسرائيلية
، حيث تُخضع لفحص دقيق، وتُعاد أحياناً لأسباب شكلية، مثل منصّة ناقلة مائلة أو تغليف غير مناسب، رغم حصولها على موافقات الأمم المتحدة.
من جهتها، حذّرت
منظمة الصحة العالمية
ومنظمات إغاثية أخرى من أن البطء في إدخال المساعدات يعرقل توفير تجهيزات حيوية لعلاج الإصابات، ويزيد خطر فقدان أطراف المرضى أو تفاقم أوضاعهم الصحية، مشيرة إلى أن المخزون الطبي الذي يكفي عادة لثلاثة إلى خمسة أشهر ينفد في غضون شهرين فقط.
وفي الوقت نفسه، أكد
وزير الخارجية
المصري بدر عبد العاطي أن عدد الشاحنات المسموح بدخولها يومياً يتراوح بين 130 و150 شاحنة، وقد يصل إلى 200، بينما تنتظر أكثر من 5 آلاف شاحنة عند الحدود، في مؤشر على حجم الأزمة الإنسانية الكبيرة التي يعاني منها سكان قطاع غزة.
(الجزيرة)
