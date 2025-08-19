Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض يسعى لعقد قمة ثلاثية.. في هذه العاصمة الأوروبية!

Lebanon 24
19-08-2025 | 14:55
A-
A+
Doc-P-1406671-638912372322749530.png
Doc-P-1406671-638912372322749530.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً مكثفة لعقد اجتماع ثلاثي يضم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن العاصمة المجرية بودابست تُعد الوجهة المحتملة لهذا اللقاء المرتقب.
Advertisement

وقال البيت الأبيض في بيان رسمي: "نبذل قصارى جهدنا من أجل انعقاد اجتماع ثنائي بين بوتين وزيلينسكي حيث تجري الترتيبات اللازمة لذلك"، مضيفاً أن "الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي قد ينعقد إذا لزم الأمر"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن جهاز الخدمة السرية الأميركي يستعد لانعقاد القمة المحتملة في بودابست، موضحةً أن العاصمة المجرية تبدو الخيار الأول للبيت الأبيض لإجراء محادثات السلام بين القادة الثلاثة، في خطوة قد تشكل مرحلة جديدة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لإيجاد حلول سياسية للصراع المستمر بين أوكرانيا وروسيا، وسط مخاوف من تصاعد التوترات العسكرية وتأثيرها على الأمن الإقليمي والدولي.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
القادة الأوروبيون يلتقون زيلينسكي قبل قمة البيت الأبيض مع ترامب
lebanon 24
20/08/2025 02:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: اجتماع القادة الثلاثي في البيت الأبيض يمكن أن يحقق تقدما على طريق السلام
lebanon 24
20/08/2025 02:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يسعى لإحياء التواصل مع كوريا الشمالية
lebanon 24
20/08/2025 02:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض يصف قمة ترامب وبوتين في ألاسكا بالتاريخية
lebanon 24
20/08/2025 02:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2025-08-19
16:57 | 2025-08-19
16:54 | 2025-08-19
16:50 | 2025-08-19
16:45 | 2025-08-19
16:35 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24