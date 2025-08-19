البيت الأبيض يسعى لعقد قمة ثلاثية.. في هذه العاصمة الأوروبية!

28
عربي-دولي
Lebanon 24
19-08-2025
|
14:55
A-
A+
أعلن
البيت الأبيض
، الثلاثاء، أن
الولايات المتحدة
تبذل جهوداً مكثفة لعقد اجتماع ثلاثي يضم الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، والرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن العاصمة المجرية بودابست تُعد الوجهة المحتملة لهذا اللقاء المرتقب.
وقال البيت الأبيض في بيان رسمي: "نبذل قصارى جهدنا من أجل انعقاد اجتماع ثنائي بين بوتين وزيلينسكي حيث تجري الترتيبات اللازمة لذلك"، مضيفاً أن "الاجتماع الثلاثي بين
ترامب
وبوتين وزيلينسكي قد ينعقد إذا لزم الأمر"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن جهاز الخدمة السرية الأميركي يستعد لانعقاد القمة المحتملة في بودابست، موضحةً أن العاصمة المجرية تبدو الخيار الأول للبيت الأبيض لإجراء محادثات السلام بين القادة الثلاثة، في خطوة قد تشكل مرحلة جديدة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة
الأوكرانية
.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لإيجاد حلول سياسية للصراع المستمر بين
أوكرانيا
وروسيا، وسط مخاوف من تصاعد التوترات العسكرية وتأثيرها على الأمن الإقليمي والدولي.
(سكاي نيوز)
