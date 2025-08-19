لتمويل حربها على غزة… إسرائيل تخفّض بشكل كبير ميزانيات الوزارات والائتلاف

Advertisement

وبموجب هذا القرار، ارتفع العجز المالي من 4.9% إلى 5.2%. وقد أثار هذا الإجراء جدلًا حادًا داخل الحكومة، لا سيما بين بتسلئيل سموتريتش والعديد من الوزراء البارزين، من بينهم ويوآف كيش، الذين انتقدوا الاقتطاعات، معتبرين أن الأموال الموجهة لغزة تؤثر سلبًا على الأمن الداخلي والتعليم .وقال إن "الحكومة تضر بأمن أطفال "، بينما هدد وزير التعليم يوآف كيش بعدم افتتاح العام الدراسي إذا لم يُعَد النظر في التخفيضات.من جانبه، حذّر نائب حاييم كاتس من انعكاسات خطيرة على النظام الصحي، لا سيما في ما يتعلق بإعادة تأهيل مستشفى "سوروكا" في الجنوب.وإلى جانب تخفيض مخصصات الوزارات، أقرّت الحكومة تخصيص مبالغ جديدة للتعامل مع التداعيات المدنية للعملية العسكرية.