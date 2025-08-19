Advertisement

عربي-دولي

بعد نحو عامين على الحرب.. هذا ما يواجهه جنود الاحتياط!

Lebanon 24
19-08-2025 | 15:12
A-
A+
Doc-P-1406680-638912385527171165.png
Doc-P-1406680-638912385527171165.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد نحو عامين على عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس في 7 تشرين الأول 2023، بدا أن حماس ما زالت تصمد، بينما يتغير المزاج العام داخل إسرائيل، خصوصاً بين جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة مجدداً.
Advertisement

في بداية الحرب، بادر العديد من الإسرائيليين للالتحاق بالقتال، متخلين عن عطلاتهم وحياتهم في الخارج، لكن الوضع الحالي يشير إلى تراجع واضح في الحماسة والدافع لدى الجنود. وأفادت وكالة رويترز بأن هذا السخط يعكس مدى تغير المزاج العام حول الحرب المستمرة في غزة.

وأظهرت دراسة أجرتها الجامعة العبرية شملت أكثر من 300 جندي احتياط، أن 25.7% منهم شعروا بانخفاض كبير في دوافعهم مقارنة ببداية الحملة، فيما أشار 10% آخرون إلى انخفاض طفيف. وعند سؤالهم عن مشاعرهم تجاه الحملة، أعرب 47% عن مشاعر سلبية تجاه الحكومة وطريقة إدارتها للحرب والتفاوض بشأن الرهائن.

وأشار موقع "واي نت" الإسرائيلي إلى أن عدد جنود الاحتياط الذين استجابوا للدعوة للخدمة تقلص بنسبة 30% مقارنة بالعدد المطلوب من قبل القادة العسكريين.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدمير حركة حماس بعد الهجوم الذي شنه القطاع في 7 تشرين الأول 2023، وأسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وفق الإحصاءات الرسمية واحتجاز 251 رهينة. ويعتبر هذا اليوم من أكثر الأيام دموية لإسرائيل منذ الهولوكوست.

ومع استمرار الحرب والمقاومة من قبل حماس، يوجه الإسرائيليون انتقادات حادة لنتنياهو بسبب إخفاقه في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن رغم جهود الوساطة المتعددة، ما يفاقم شعور الجنود بالخيبة والإحباط تجاه القيادة السياسية.
 
(رويترز)
مواضيع ذات صلة
لجنة الأمن بالكنيست تصادق على تمديد أوامر استدعاء جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي
lebanon 24
20/08/2025 02:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي قرّر تبكير موعد استدعاء 50 ألف جندي من الاحتياط
lebanon 24
20/08/2025 02:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: احتلال مدينة غزة يتطلب تجنيد 250 ألف جندي من قوات الاحتياط
lebanon 24
20/08/2025 02:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
من الحرب إلى الحلّ: الرأي العام الإسرائيلي يتحول نحو التهدئة
lebanon 24
20/08/2025 02:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2025-08-19
16:57 | 2025-08-19
16:54 | 2025-08-19
16:50 | 2025-08-19
16:45 | 2025-08-19
16:35 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24