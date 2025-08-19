Advertisement

بعد الضمانات الأمنية لأوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار العقوبات على روسيا

Lebanon 24
19-08-2025 | 15:25
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، أن التكتل سيواصل استهداف الاقتصاد الروسي، وأن حزمة العقوبات المقبلة على موسكو ستكون جاهزة بحلول الشهر المقبل.
وأوضحت كالاس في بيان أن "الوحدة بين قادة الاتحاد الأوروبي في القمة التي عقدت اليوم عبر الإنترنت كانت ملموسة"، مؤكدة أن أمن أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا تصدرت جدول أعمال محادثات الأسبوع المقبل بين وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي. وأضافت على منصة "إكس" أن "لا يمكن الوثوق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين للوفاء بأي وعد أو التزام، لذلك يجب أن تكون الضمانات الأمنية قوية وذات مصداقية كافية لردع روسيا عن إعادة تجميع صفوفها وشن هجمات جديدة".

جاءت تصريحاتها بعد قمة عبر الإنترنت عقدها المجلس الأوروبي لمناقشة الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد يوم من قمة استثنائية جمعت زعماء أوكرانيا وأوروبا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.

وفي هذا السياق، شدد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على ضرورة المضي قدمًا في عملية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، ومشاركة أوروبا في أي مفاوضات سلام محتملة جنبًا إلى جنب مع أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة. وأوضح كوستا أن مجرد احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين "بحد ذاته أمر إيجابي إلى حد ما".

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أن قادة عسكريين سيجتمعون غدًا الأربعاء لبحث الوضع في أوكرانيا، في وقت تعمل فيه واشنطن ودول أوروبية على وضع تفاصيل الضمانات الأمنية المحتملة لكييف.
 
(العربية)
بيان لدول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر: الحل الدبلوماسي يجب أن يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا
رئيس المجلس الأوروبي: نرحب باستعداد أميركا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا لردع أي عدوان روسي مستقبلا
رئيس وزراء بريطانيا: الاجتماع الثلاثي سيسهم في حل الضمانات الأمنية لأوكرانيا والمشاكل الأصعب
رئيس فنلندا: الضمانات الأمنية القوية والموثوقة لأوكرانيا عنصر أساسي لتحقيق سلام مستدام
