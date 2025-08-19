مجزرة في نيجيريا: مسلحون يقتحمون مسجداً وقت صلاة الفجر ويقتلون 27 شخصاً

Advertisement

قتل ما لا يقل عن 27 شخصاً وأصيب آخرون، الثلاثاء، عندما اقتحم مسلحون مسجداً في ولاية شمال أثناء أداء ، وفق ما نقلت وكالة عن مسؤولين محليين.وأفاد سكان أن الهجوم وقع حوالي الساعة 4:00 صباحاً بتوقيت غرينتش في إحدى القرى النائية التابعة لمنطقة مالومفاشي، حيث أطلق المسلحون النار داخل ، ما أسفر عن سقوط القتلى والجرحى.وتشهد مناطق وسط نيجيريا هجمات مماثلة بشكل متكرر في ظل تراجع الأمن ونشاط جماعات إرهابية، فيما تكافح القوات العسكرية والأمنية المحلية للسيطرة على موجات العنف المتصاعدة رغم تنفيذ عمليات مضادة بانتظام.