عربي-دولي

الإليزيه يرد على رسالة نتنياهو: تحليلات وضيعة وخاطئة

Lebanon 24
19-08-2025 | 16:08
Doc-P-1406694-638912418365743781.png
Doc-P-1406694-638912418365743781.png photos 0
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتاريخ 17 آب، أعرب فيها عن "قلقه من تنامي معاداة السامية في فرنسا"، وذهب أبعد من ذلك باتهام ماكرون بأن دعوته للاعتراف الدولي بدولة فلسطين "أشعلت نار معاداة السامية" في المجتمع الفرنسي. وحدد نتنياهو موعدًا نهائيًا قبل 23 أيلول (رأس السنة اليهودية)، داعيًا ماكرون لاتخاذ خطوات ملموسة.
الإليزيه رد سريعًا وحازمًا على الرسالة، مؤكدًا أن فرنسا تحمي دائمًا مواطنيها من الديانة اليهودية، وستواصل ذلك بلا تهاون. أضاف:" المرحلة تتطلب الجدية والمسؤولية، لا المزج العشوائي والتلاعب"، واصفًا تحليلات نتنياهو بـ "الوضيعة والخاطئة".

ولمّح البيان إلى أن الرسالة لن تبقى دون رد رسمي من الرئاسة الفرنسية.


وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي بنجامان حداد شدّد على أن فرنسا "ليست بحاجة إلى الدروس" من نتنياهو.

أضاف:" معاداة السامية قضية جدية لا يمكن توظيفها سياسيًا. فرنسا منخرطة منذ سنوات بشكل كبير في مكافحة الظاهرة، التي تصاعدت أوروبيًا منذ هجمات 7 تشرين الاول 2023.
16:59 | 2025-08-19
16:57 | 2025-08-19
16:54 | 2025-08-19
16:50 | 2025-08-19
16:45 | 2025-08-19
16:35 | 2025-08-19
