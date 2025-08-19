الإليزيه يرد على رسالة نتنياهو: تحليلات وضيعة وخاطئة

Advertisement

وجّه بنيامين رسالة إلى الرئيس بتاريخ 17 آب، أعرب فيها عن "قلقه من تنامي معاداة السامية في "، وذهب أبعد من ذلك باتهام ماكرون بأن دعوته للاعتراف الدولي بدولة "أشعلت نار معاداة السامية" في المجتمع الفرنسي. وحدد نتنياهو موعدًا نهائيًا قبل 23 أيلول (رأس السنة اليهودية)، داعيًا ماكرون لاتخاذ خطوات ملموسة.الإليزيه رد سريعًا وحازمًا على الرسالة، مؤكدًا تحمي دائمًا مواطنيها من الديانة اليهودية، وستواصل ذلك بلا تهاون. أضاف:" المرحلة تتطلب الجدية والمسؤولية، لا المزج العشوائي والتلاعب"، واصفًا تحليلات نتنياهو بـ "الوضيعة والخاطئة".ولمّح البيان إلى أن الرسالة لن تبقى دون رد رسمي من الرئاسة .وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي بنجامان حداد شدّد على أن فرنسا "ليست بحاجة إلى الدروس" من نتنياهو.أضاف:" معاداة السامية قضية جدية لا يمكن توظيفها سياسيًا. فرنسا منخرطة منذ سنوات بشكل كبير في مكافحة الظاهرة، التي تصاعدت أوروبيًا منذ هجمات 7 تشرين الاول 2023.