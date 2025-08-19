واشنطن: ضمانات أمنية طويلة المدى لكييف قيد البحث

Advertisement

أكدت المتحدثة باسم ، ، أن ستساعد على تنسيق ضمانات أمنية لأوكرانيا، وقد تذهب أبعد من ذلك عبر توفير وسائل إضافية للدعم. وأوضحت أن أي "صفقة جيدة" بشأن تتطلب أن يخرج الطرفان من المفاوضات غير راضيين بشكل كامل، في إشارة إلى صعوبة التوصل لتفاهم شامل.ليفـيت لم تستبعد أن يشمل الدعم الأميركي المجال الجوي، معتبرة أن ذلك خيار مطروح أمام ضمن حزمة الضمانات الأمنية المستقبلية. وأضافت: "بالتأكيد لم أكن لأستبعد أيًا من الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس"، ما يعكس مرونة الموقف الأميركي في التعامل مع التطورات.وشددت المتحدثة على أن يدرك ضرورة بقاء الضمانات الأمنية لأوكرانيا سارية المفعول حتى بعد انتهاء ولايته، مؤكدة أن هذا الالتزام جزء من تعهداته المعلنة.