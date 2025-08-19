28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
واشنطن: هذه المنشورات قد تمنع الحصول على حق الإقامة
Lebanon 24
19-08-2025
|
16:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
، الثلاثاء، أنها ستأخذ في الاعتبار أي توجّهات "معادية لأميركا"، بما في ذلك المنشورات على الشبكات الاجتماعية، عند اتخاذ قرارات بشأن حق الإقامة والعمل في
الولايات المتحدة
.
Advertisement
وقالت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية إن المزايا المرتبطة بالهجرة ليست حقوقاً مطلقة، بل امتيازات، وينبغي عدم منحها لأولئك الذين يكرهون البلاد أو يروّجون لأفكار معادية لأميركا. وتشمل السياسة الجديدة توسيع التدقيق في المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين بطلبات الهجرة، بما في ذلك مسألة ما إذا كانوا يروّجون لأفكار معادية للسامية.
وجاءت هذه الإجراءات بعد توجيهات سابقة رفضت أو ألغت التأشيرات قصيرة الأمد لأشخاص اعتبرت إدارتهم أنهم لا يتفقون مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، خصوصاً فيما يتعلق بإسرائيل. وأكدت الإدارة أنها ألغت 6 آلاف تأشيرة طلاب منذ كانون الثاني 2025، وسط جدل حول اتهامات بمعاداة السامية ضد ناشطين وطلاب شاركوا في مظاهرات ضد الحرب
الإسرائيلية
على غزة، والتي نفوا صحتها.
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
هذه العيوب تمنع انتشار الهواتف القابلة للطي
Lebanon 24
هذه العيوب تمنع انتشار الهواتف القابلة للطي
20/08/2025 02:10:49
20/08/2025 02:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
التلغراف: منح 24 ألف أفغاني حق اللجوء قد يكلف بريطانيا نحو 7 مليارات جنيه إسترليني
Lebanon 24
التلغراف: منح 24 ألف أفغاني حق اللجوء قد يكلف بريطانيا نحو 7 مليارات جنيه إسترليني
20/08/2025 02:10:49
20/08/2025 02:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سيخصص مليار شيكل لإقامة مراكز جديدة لتوزيع المساعدات وستوفر واشنطن الغطاء الإنساني
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سيخصص مليار شيكل لإقامة مراكز جديدة لتوزيع المساعدات وستوفر واشنطن الغطاء الإنساني
20/08/2025 02:10:49
20/08/2025 02:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إضافة هذا المعدن إلى النظام الغذائي قد يمنع فقدان الذاكرة
Lebanon 24
إضافة هذا المعدن إلى النظام الغذائي قد يمنع فقدان الذاكرة
20/08/2025 02:10:49
20/08/2025 02:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
البيت الأبيض: بوتين يوافق على لقاء زيلينسكي تمهيدًا لقمة سلام برعاية ترامب
Lebanon 24
البيت الأبيض: بوتين يوافق على لقاء زيلينسكي تمهيدًا لقمة سلام برعاية ترامب
16:59 | 2025-08-19
19/08/2025 04:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل في سوريا.. عميد هدّد الطلاب بعلامة صفر!
Lebanon 24
جدل في سوريا.. عميد هدّد الطلاب بعلامة صفر!
16:57 | 2025-08-19
19/08/2025 04:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تجدد دعمها للحل السلمي في أوكرانيا
Lebanon 24
السعودية تجدد دعمها للحل السلمي في أوكرانيا
16:50 | 2025-08-19
19/08/2025 04:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي: تزايد أعداد المسلمين في أوروبا سيغير السياسات تجاه إسرائيل
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي: تزايد أعداد المسلمين في أوروبا سيغير السياسات تجاه إسرائيل
16:45 | 2025-08-19
19/08/2025 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طوفان الأقصى يكسر أسطورة إسرائيل: صدمة 2023 تهز الأمن والمجتمع والسياسة
Lebanon 24
طوفان الأقصى يكسر أسطورة إسرائيل: صدمة 2023 تهز الأمن والمجتمع والسياسة
16:35 | 2025-08-19
19/08/2025 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
06:29 | 2025-08-19
19/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
10:31 | 2025-08-19
19/08/2025 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
10:18 | 2025-08-19
19/08/2025 10:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
14:43 | 2025-08-19
19/08/2025 02:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2025-08-19
البيت الأبيض: بوتين يوافق على لقاء زيلينسكي تمهيدًا لقمة سلام برعاية ترامب
16:57 | 2025-08-19
جدل في سوريا.. عميد هدّد الطلاب بعلامة صفر!
16:50 | 2025-08-19
السعودية تجدد دعمها للحل السلمي في أوكرانيا
16:45 | 2025-08-19
تحذير إسرائيلي: تزايد أعداد المسلمين في أوروبا سيغير السياسات تجاه إسرائيل
16:35 | 2025-08-19
طوفان الأقصى يكسر أسطورة إسرائيل: صدمة 2023 تهز الأمن والمجتمع والسياسة
16:25 | 2025-08-19
واشنطن: ضمانات أمنية طويلة المدى لكييف قيد البحث
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
20/08/2025 02:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
20/08/2025 02:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
20/08/2025 02:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24