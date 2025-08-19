Advertisement

عربي-دولي

واشنطن: هذه المنشورات قد تمنع الحصول على حق الإقامة

Lebanon 24
19-08-2025 | 16:54
A-
A+
Doc-P-1406709-638912444840265718.png
Doc-P-1406709-638912444840265718.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنها ستأخذ في الاعتبار أي توجّهات "معادية لأميركا"، بما في ذلك المنشورات على الشبكات الاجتماعية، عند اتخاذ قرارات بشأن حق الإقامة والعمل في الولايات المتحدة.
Advertisement

وقالت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية إن المزايا المرتبطة بالهجرة ليست حقوقاً مطلقة، بل امتيازات، وينبغي عدم منحها لأولئك الذين يكرهون البلاد أو يروّجون لأفكار معادية لأميركا. وتشمل السياسة الجديدة توسيع التدقيق في المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين بطلبات الهجرة، بما في ذلك مسألة ما إذا كانوا يروّجون لأفكار معادية للسامية.

وجاءت هذه الإجراءات بعد توجيهات سابقة رفضت أو ألغت التأشيرات قصيرة الأمد لأشخاص اعتبرت إدارتهم أنهم لا يتفقون مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، خصوصاً فيما يتعلق بإسرائيل. وأكدت الإدارة أنها ألغت 6 آلاف تأشيرة طلاب منذ كانون الثاني 2025، وسط جدل حول اتهامات بمعاداة السامية ضد ناشطين وطلاب شاركوا في مظاهرات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي نفوا صحتها.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
هذه العيوب تمنع انتشار الهواتف القابلة للطي
lebanon 24
20/08/2025 02:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
التلغراف: منح 24 ألف أفغاني حق اللجوء قد يكلف بريطانيا نحو 7 مليارات جنيه إسترليني
lebanon 24
20/08/2025 02:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سيخصص مليار شيكل لإقامة مراكز جديدة لتوزيع المساعدات وستوفر واشنطن الغطاء الإنساني
lebanon 24
20/08/2025 02:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إضافة هذا المعدن إلى النظام الغذائي قد يمنع فقدان الذاكرة
lebanon 24
20/08/2025 02:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2025-08-19
16:57 | 2025-08-19
16:50 | 2025-08-19
16:45 | 2025-08-19
16:35 | 2025-08-19
16:25 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24