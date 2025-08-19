28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البيت الأبيض: بوتين يوافق على لقاء زيلينسكي تمهيدًا لقمة سلام برعاية ترامب
Lebanon 24
19-08-2025
|
16:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
البيت الأبيض
، الثلاثاء، أن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وافق على عقد اجتماع مباشر مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطوة قد تمهد لمسار تفاوضي جديد لإنهاء الحرب.
Advertisement
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قالت إن "بوتين أبدى موافقته على الاجتماع"، موضحة أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
هو الوحيد الذي علم بالأمر بشكل مباشر بعد اتصال هاتفي أجراه مع بوتين يوم الاثنين.
ليفـيت أوضحت أن إدارة
ترامب
تعمل بالتوازي مع
موسكو
وكييف من أجل تنظيم اللقاء خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يُستتبع بقمة ثلاثية تضم ترامب وبوتين وزيلينسكي لمناقشة شروط إنهاء النزاع.
لكن موسكو بدت أكثر تحفظا، إذ شدد
وزير الخارجية
سيرغي لافروف على أن أي اجتماع بين الرئيسين يجب أن يسبقه إعداد دقيق من قبل الوفود التفاوضية، مؤكدا أن
روسيا
منفتحة "من حيث المبدأ" على أي صيغة للحوار.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة لقاءات أجراها ترامب مؤخرا، شملت اجتماعه مع بوتين في ألاسكا، ثم مع زيلينسكي في
واشنطن
، إلى جانب مشاورات مع قادة أوروبيين، في إطار مساعيه لدفع جهود التسوية.
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
ترامب: إذا سارت الأمور على ما يرام خلال لقاء زيلينسكي فسوف نحدد موعدًا لقمة مع بوتين
Lebanon 24
ترامب: إذا سارت الأمور على ما يرام خلال لقاء زيلينسكي فسوف نحدد موعدًا لقمة مع بوتين
20/08/2025 02:11:03
20/08/2025 02:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: لقاء ترامب وبوتين سيكون يوم الجمعة في بلدة أنكوراج بألاسكا
Lebanon 24
البيت الأبيض: لقاء ترامب وبوتين سيكون يوم الجمعة في بلدة أنكوراج بألاسكا
20/08/2025 02:11:03
20/08/2025 02:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: لم يتم بعد تحديد مكان لقاء ترامب وبوتين
Lebanon 24
البيت الأبيض: لم يتم بعد تحديد مكان لقاء ترامب وبوتين
20/08/2025 02:11:03
20/08/2025 02:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد المصافحة، الرئيسان ترامب وبوتين يغادران مطار ألاسكا في نفس السيارة تمهيدا للقمة التي ستجمعهما
Lebanon 24
بعد المصافحة، الرئيسان ترامب وبوتين يغادران مطار ألاسكا في نفس السيارة تمهيدا للقمة التي ستجمعهما
20/08/2025 02:11:03
20/08/2025 02:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
جدل في سوريا.. عميد هدّد الطلاب بعلامة صفر!
Lebanon 24
جدل في سوريا.. عميد هدّد الطلاب بعلامة صفر!
16:57 | 2025-08-19
19/08/2025 04:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن: هذه المنشورات قد تمنع الحصول على حق الإقامة
Lebanon 24
واشنطن: هذه المنشورات قد تمنع الحصول على حق الإقامة
16:54 | 2025-08-19
19/08/2025 04:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تجدد دعمها للحل السلمي في أوكرانيا
Lebanon 24
السعودية تجدد دعمها للحل السلمي في أوكرانيا
16:50 | 2025-08-19
19/08/2025 04:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي: تزايد أعداد المسلمين في أوروبا سيغير السياسات تجاه إسرائيل
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي: تزايد أعداد المسلمين في أوروبا سيغير السياسات تجاه إسرائيل
16:45 | 2025-08-19
19/08/2025 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طوفان الأقصى يكسر أسطورة إسرائيل: صدمة 2023 تهز الأمن والمجتمع والسياسة
Lebanon 24
طوفان الأقصى يكسر أسطورة إسرائيل: صدمة 2023 تهز الأمن والمجتمع والسياسة
16:35 | 2025-08-19
19/08/2025 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
06:29 | 2025-08-19
19/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
10:31 | 2025-08-19
19/08/2025 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
10:18 | 2025-08-19
19/08/2025 10:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
14:43 | 2025-08-19
19/08/2025 02:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-08-19
جدل في سوريا.. عميد هدّد الطلاب بعلامة صفر!
16:54 | 2025-08-19
واشنطن: هذه المنشورات قد تمنع الحصول على حق الإقامة
16:50 | 2025-08-19
السعودية تجدد دعمها للحل السلمي في أوكرانيا
16:45 | 2025-08-19
تحذير إسرائيلي: تزايد أعداد المسلمين في أوروبا سيغير السياسات تجاه إسرائيل
16:35 | 2025-08-19
طوفان الأقصى يكسر أسطورة إسرائيل: صدمة 2023 تهز الأمن والمجتمع والسياسة
16:25 | 2025-08-19
واشنطن: ضمانات أمنية طويلة المدى لكييف قيد البحث
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
20/08/2025 02:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
20/08/2025 02:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
20/08/2025 02:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24