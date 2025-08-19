Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض: بوتين يوافق على لقاء زيلينسكي تمهيدًا لقمة سلام برعاية ترامب

Lebanon 24
19-08-2025 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1406712-638912449183528670.png
Doc-P-1406712-638912449183528670.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على عقد اجتماع مباشر مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطوة قد تمهد لمسار تفاوضي جديد لإنهاء الحرب.
Advertisement

المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قالت إن "بوتين أبدى موافقته على الاجتماع"، موضحة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الوحيد الذي علم بالأمر بشكل مباشر بعد اتصال هاتفي أجراه مع بوتين يوم الاثنين.

ليفـيت أوضحت أن إدارة ترامب تعمل بالتوازي مع موسكو وكييف من أجل تنظيم اللقاء خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يُستتبع بقمة ثلاثية تضم ترامب وبوتين وزيلينسكي لمناقشة شروط إنهاء النزاع.

لكن موسكو بدت أكثر تحفظا، إذ شدد وزير الخارجية سيرغي لافروف على أن أي اجتماع بين الرئيسين يجب أن يسبقه إعداد دقيق من قبل الوفود التفاوضية، مؤكدا أن روسيا منفتحة "من حيث المبدأ" على أي صيغة للحوار.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة لقاءات أجراها ترامب مؤخرا، شملت اجتماعه مع بوتين في ألاسكا، ثم مع زيلينسكي في واشنطن، إلى جانب مشاورات مع قادة أوروبيين، في إطار مساعيه لدفع جهود التسوية.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
ترامب: إذا سارت الأمور على ما يرام خلال لقاء زيلينسكي فسوف نحدد موعدًا لقمة مع بوتين
lebanon 24
20/08/2025 02:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: لقاء ترامب وبوتين سيكون يوم الجمعة في بلدة أنكوراج بألاسكا
lebanon 24
20/08/2025 02:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: لم يتم بعد تحديد مكان لقاء ترامب وبوتين
lebanon 24
20/08/2025 02:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد المصافحة، الرئيسان ترامب وبوتين يغادران مطار ألاسكا في نفس السيارة تمهيدا للقمة التي ستجمعهما
lebanon 24
20/08/2025 02:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-08-19
16:54 | 2025-08-19
16:50 | 2025-08-19
16:45 | 2025-08-19
16:35 | 2025-08-19
16:25 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24