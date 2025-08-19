البيت الأبيض: بوتين يوافق على لقاء زيلينسكي تمهيدًا لقمة سلام برعاية ترامب

Advertisement

أكد ، الثلاثاء، أن وافق على عقد اجتماع مباشر مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطوة قد تمهد لمسار تفاوضي جديد لإنهاء الحرب.المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قالت إن "بوتين أبدى موافقته على الاجتماع"، موضحة أن الرئيس الأميركي هو الوحيد الذي علم بالأمر بشكل مباشر بعد اتصال هاتفي أجراه مع بوتين يوم الاثنين.ليفـيت أوضحت أن إدارة تعمل بالتوازي مع وكييف من أجل تنظيم اللقاء خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يُستتبع بقمة ثلاثية تضم ترامب وبوتين وزيلينسكي لمناقشة شروط إنهاء النزاع.لكن موسكو بدت أكثر تحفظا، إذ شدد سيرغي لافروف على أن أي اجتماع بين الرئيسين يجب أن يسبقه إعداد دقيق من قبل الوفود التفاوضية، مؤكدا أن منفتحة "من حيث المبدأ" على أي صيغة للحوار.ويأتي هذا التطور بعد سلسلة لقاءات أجراها ترامب مؤخرا، شملت اجتماعه مع بوتين في ألاسكا، ثم مع زيلينسكي في ، إلى جانب مشاورات مع قادة أوروبيين، في إطار مساعيه لدفع جهود التسوية.