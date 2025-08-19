بالتفاصيل... إليكم بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

Advertisement

بعد موافقة حركة على اقتراح لوقف إطلاق النار في ، ينتظر الوسطاء وقطر الرد المتوقع بنهاية الأسبوع، تمهيدًا لدخول الحركة وإسرائيل في هدنة تستمر 60 يومًا تمهيدًا للتفاوض على وقف نهائي لإطلاق النار.وينص الاقتراح، الذي وافقت عليه حماس أمس الإثنين، على هدنة لمدة 60 يومًا، وإطلاق سراح الرهائن على مراحل، وانسحاب القوات من أجزاء من غزة، إلى جانب إجراء مناقشات حول إنهاء الصراع.وأفادت وكالة بأن من المتوقع أن ترد على الاقتراح بحلول نهاية الأسبوع.ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها أن بنود الاتفاق تنص على ما يلي:سيتم إعادة 10 من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلى جانب رفات 18 آخرين على مدار 60 يوما، حيث تقول إسرائيل إنه من بين 50 هينة تحتجزهم حماس وحلفاؤها، يُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة.في المقابل، ستفرج إسرائيل عن 150 سجينا فلسطينيا حكمت عليهم بالسجن المؤبد و50 فلسطينيا حكمت عليهم بالسجن لأكثر من 15عاما.مقابل كل جثة تعيدها حماس، ستعيد إسرائيل جثث 10 مقاتلين فلسطينيين.ستسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة بمشاركة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.سيبقى الجيش الإسرائيلي في غزة، لكنه سينسحب إلى منطقة بعرض كيلومتر واحد تقريبا على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع تشمل أيضا منطقتي بيت لاهيا والشجاعية.بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ستبدأ حماس وإسرائيل مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار.