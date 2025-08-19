الدفاعات الجوية الروسية تدمر 23 مسيّرة أوكرانية خلال ساعات

Advertisement

أعلنت ، مساء الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية تمكنت من تدمير 23 مسيّرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات، فوق مياه وفي أجواء عدة مقاطعات روسية.وجاء في بيان الوزارة أن الفترة بين الساعة التاسعة مساء ومنتصف الليل شهدت تدمير 8 مسيّرات في أجواء ، و7 في بريانسك، و5 في بيلغورود، إضافة إلى مسيّرتين فوق وواحدة فوق البحر الأسود.