عربي-دولي

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 23 مسيّرة أوكرانية خلال ساعات

Lebanon 24
19-08-2025 | 23:42
Doc-P-1406759-638912691665003238.jpg
Doc-P-1406759-638912691665003238.jpg photos 0
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية تمكنت من تدمير 23 مسيّرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات، فوق مياه البحر الأسود وفي أجواء عدة مقاطعات روسية.
وجاء في بيان الوزارة أن الفترة بين الساعة التاسعة مساء ومنتصف الليل شهدت تدمير 8 مسيّرات في أجواء مقاطعة كورسك، و7 في بريانسك، و5 في بيلغورود، إضافة إلى مسيّرتين فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق البحر الأسود.
