لهذا السبب… واشنطن تعتزم طلاء السياج الحدودي مع المكسيك باللون الأسود

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، ، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأميركية تخطط لطلاء السياج الممتد على طول الحدود الجنوبية مع باللون الأسود، لجعله شديد الحرارة وصعب التسلق، في محاولة لإحباط محاولات العبور غير القانوني.وقالت نويم خلال في ولاية نيو مكسيكو، إن السياج المكون من أعمدة معدنية متقاربة يبلغ ارتفاعها نحو متر وتمتد عميقا في الأرض، "صعب التسلق للغاية بالفعل، يكاد يكون مستحيلاً"، كما أن تصميمه يجعل الحفر تحته أمرا شديد الصعوبة.أن قرار طلاء السياج بالكامل باللون الأسود جاء "بناء على طلب محدد" من الرئيس الأميركي ، موضحة أن الطلاء سيزيد من درجة حرارة السطح في الأجواء الحارة ويجعل محاولة التسلق أكثر صعوبة.