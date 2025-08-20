Advertisement

في بولندا… جسم مجهول سقط وانفجر ليلاً

20-08-2025 | 03:22
أعلن ممثل الشرطة البولندية عن سقوط جسم مجهول وانفجاره في محيط بلدة أوسيني بمقاطعة مازوفيتسكي شرقي البلاد.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عنه قوله: "سقط جسم مجهول ليلا على حقل ذرة في قرية أوسيني بمقاطعة لوكوف وانفجر. وتم العثور على حطام معدني وبلاستيكي محترق في الموقع".

وأوضح أنه لم ترد أنباء عن أي إصابات نتيجة الحادث، لكن زجاج عدة منازل تحطم.

وأضاف المصدر أن الخبراء يفحصون حاليا الحطام والمنطقة المحيطة.

وعبر في نفس الوقت، عن ثقته بأن الجسم "له أصل غير طبيعي".
