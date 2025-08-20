Advertisement

عربي-دولي

صباح اليوم... موقع إسرائيليّ تعرّض لهجوم "غير مسبوق"

Lebanon 24
20-08-2025 | 05:13
أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ نحو 14مسلحاً شنّوا هجوماً منظماً غير مسبوق على موقع للقوات الإسرائيليّة في خان يونس جنوبي قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء.
وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيليّة، أنّ "المسلحين الذين هاجموا موقع الجيش الإسرائيليّ يُعتقد أنهم خططوا لاختطاف جنود".
 
 
وأشارت إلى أنّ "مهاجمي الموقع الإسرائيليّ خرجوا من نفق، وقُتل منهم 8 على الأقل، وفرّ الآخرون، بينما تُواصل القوات الإسرائيليّة البحث عنهم".
 
 
وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيليّة عن إصابة 3 جنود على الأقل، أحدهم في حالة حرجة.
 
 
 
