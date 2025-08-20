صباح اليوم... موقع إسرائيليّ تعرّض لهجوم "غير مسبوق"

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ نحو 14مسلحاً شنّوا هجوماً منظماً غير مسبوق على موقع للقوات الإسرائيليّة في جنوبي الأربعاء.

وأضافت الإسرائيليّة، أنّ "المسلحين الذين هاجموا موقع الجيش الإسرائيليّ يُعتقد أنهم خططوا لاختطاف جنود".

وأشارت إلى أنّ "مهاجمي الموقع الإسرائيليّ خرجوا من نفق، وقُتل منهم 8 على الأقل، وفرّ الآخرون، بينما تُواصل القوات الإسرائيليّة البحث عنهم".

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيليّة عن إصابة 3 جنود على الأقل، أحدهم في حالة حرجة.