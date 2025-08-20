توعّد بالتصعيد.. عائلات الرهائن تتهم نتنياهو بإفشال الصفقة

Advertisement

- تبادل 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة مقابل 1700 أسير فلسطيني، بينهم 45 محكوماً بالمؤبد و15 بأحكام عالية.

- الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين أحياء مع بداية هدنة تستمر 60 يوماً، يجري خلالها التفاوض على وقف شامل للحرب.

- الإفراج عن أسيرين إضافيين في اليوم الـ50 من الهدنة.

- تسليم جثث القتلى الإسرائيليين بشكل تدريجي.

اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– بـ"وضع مطالب تعجيزية" تهدف إلى عرقلة إتمام صفقة التبادل، مؤكدة أنها "لن تسمح له بأن يترك أبناءها يموتون في فخاخ الموت".العائلات التي صعّدت من تحركاتها الاحتجاجية، أعلنت أنها ستواصل التظاهر حتى إبرام صفقة شاملة، موجهة رسالة مباشرة إلى نتنياهو جاء فيها: "الإسرائيليون يريدون عودة الـ50 رهينة، لا المزيد من مقتل الجنود".كما شددت على أن المطلوب هو التوصل إلى اتفاق كامل يعيد جميع الأسرى، معتبرة أن بحث خطط لاحتلال غزة في الوقت الذي وُضعت فيه صفقة على طاولة رئيس الوزراء "طعنة في القلب".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت أن يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير صادقا على خطط عسكرية لاحتلال مدينة غزة، استناداً إلى القرار الأخير للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.في السياق نفسه، قرر الجيش تبكير استدعاء 60 ألف جندي من الاحتياط، وتمديد خدمة 20 ألفاً آخرين لمدة 40 يوماً، بعد مباحثات عُقدت في مقر "الكرياه" في .ويأتي ذلك في إطار خطة أقرتها الحكومة في الثامن من آب الجاري، تقضي بإعادة احتلال تدريجياً، بدءاً بمدينة غزة، عبر تهجير نحو مليون فلسطيني إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل.وفي 11 آب، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوماً واسعاً على حي الزيتون جنوب شرقي غزة، استخدم فيه روبوتات مفخخة لنسف المنازل، إلى جانب قصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي وتهجير قسري.أما على طاولة المفاوضات، فقد شهدت القاهرة جولات محادثات شاركت فيها حركة إلى جانب مختلف الفصائل لتوحيد الموقف.ووفقاً للصحفي تامر المسحال، فإن المقترح الجديد ينص على:ويشمل الاتفاق 1500 أسير من غزة اعتقلتهم بعد السابع من تشرين الأول 2023.وبدعم أميركي، تواصل إسرائيل حربها على غزة منذ تشرين الأول 2023، في عمليات وصفتها تقارير أممية بأنها إبادة جماعية.حتى اليوم، أسفر العدوان عن أكثر من 62 ألف و156,500 مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف الذين يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية وسط مجاعة متفاقمة.(الجزيرة)