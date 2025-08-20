Advertisement

عربي-دولي

من رموز نظام الأسد... توقيف راتب فهد الحسين

Lebanon 24
20-08-2025 | 06:34
أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة العميد ملهم محمود الشنتوت، عن إعتقال راتب فهد الحسين رئيس مفرزة الأمن العسكري السابق في منطقة محردة.
وأشار إلى أنّ الحسين "هو أحد أخطر مجرمي الحرب في محردة، وارتكب جرائم حرب عديدة استهدفت أهالي المناطق، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين نتيجة مجازر جماعية". (روسيا اليوم)
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24