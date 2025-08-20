من رموز نظام الأسد... توقيف راتب فهد الحسين

أعلن قائد الأمن الداخلي في العميد ملهم محمود الشنتوت، عن إعتقال راتب فهد الحسين رئيس مفرزة الأمن العسكري السابق في منطقة محردة.

وأشار إلى أنّ الحسين "هو أحد أخطر مجرمي الحرب في محردة، وارتكب جرائم حرب عديدة استهدفت أهالي المناطق، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين نتيجة مجازر جماعية". (روسيا اليوم)