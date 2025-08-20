Advertisement

عربي-دولي

خضع لعملية.. أزمة قلبية تصيب رئيساً إيرانياً سابقاً

Lebanon 24
20-08-2025 | 06:58
A-
A+
Doc-P-1406939-638912953947341442.jpg
Doc-P-1406939-638912953947341442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقل الرئيس الإيراني الأسبق وزعيم التيار الإصلاحي محمد خاتمي، الأربعاء، إلى أحد مستشفيات العاصمة طهران إثر تعرضه لوعكة صحية نتيجة مشاكل في القلب.
Advertisement
 

وشعر الرئيس الأسبق بآلام في الصدر استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً، فيما أظهرت الفحوصات إصابته بانسداد في أحد الأوعية الدموية، وفق ما أعلن شقيقه الدكتور محمد رضا خاتمي.
 
 
وعلى الأثر، خضع خاتمي لعملية قسطرة ناجحة، وحالته الصحية مستقرة حالياً ويخضع للمتابعة الطبية.


ويُعد محمد خاتمي (81 عاماً) أحد أبرز الشخصيات الإصلاحية في إيران، إذ تولى منصب رئاسة الجمهورية بين عامي 1997 و2005. 
واشتهر خلال فترة حكمه بدعوته إلى الإصلاح السياسي والانفتاح الثقافي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز الحوار بين الأديان والسعي لتحسين صورة إيران على الساحة الدولية.
وسبق لخاتمي أن شغل منصب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في ثمانينيات القرن الماضي، وارتبط اسمه بدعم الحريات الإعلامية والثقافية، ما جعله شخصية محورية في التيار الإصلاحي الإيراني حتى بعد مغادرته منصب الرئاسة. (إرم نيوز)
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس إيرانيّ سابق خضع لعمليّة عاجلة... وهذا أوّل فيديو له من المستشفى
lebanon 24
20/08/2025 19:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصابته بـ"أزمة قلبية".. ما جديد الوضع الصحي لإيلي مشنتف؟
lebanon 24
20/08/2025 19:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة مدرب نادي شهير إثر أزمة قلبية مفاجئة (صورة)
lebanon 24
20/08/2025 19:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب تعرّض لأزمة قلبية.. وهذه حالته
lebanon 24
20/08/2025 19:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-08-20
11:21 | 2025-08-20
11:00 | 2025-08-20
10:47 | 2025-08-20
10:09 | 2025-08-20
10:00 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24