خضع لعملية.. أزمة قلبية تصيب رئيساً إيرانياً سابقاً

نقل الرئيس الأسبق وزعيم الإصلاحي محمد خاتمي، الأربعاء، إلى أحد مستشفيات العاصمة إثر تعرضه لوعكة صحية نتيجة مشاكل في القلب.

Advertisement



وشعر الرئيس الأسبق بآلام في استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً، فيما أظهرت الفحوصات إصابته بانسداد في أحد الأوعية الدموية، وفق ما أعلن شقيقه الدكتور محمد رضا خاتمي.

وعلى الأثر، خضع خاتمي لعملية قسطرة ناجحة، وحالته الصحية مستقرة حالياً ويخضع للمتابعة الطبية.





ويُعد محمد خاتمي (81 عاماً) أحد أبرز الشخصيات الإصلاحية في ، إذ تولى منصب رئاسة الجمهورية بين عامي 1997 و2005.

واشتهر خلال فترة حكمه بدعوته إلى الإصلاح السياسي والانفتاح الثقافي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز الحوار بين الأديان والسعي لتحسين صورة الساحة الدولية.

وسبق لخاتمي أن شغل منصب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في ثمانينيات القرن الماضي، وارتبط اسمه بدعم الحريات الإعلامية والثقافية، ما جعله شخصية محورية في التيار الإصلاحي الإيراني حتى بعد مغادرته منصب الرئاسة. (إرم نيوز)