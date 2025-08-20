Advertisement

عربي-دولي

الإنتخابات في سوريا قد تتأجل... وهذا ما سيُوافق عليه الشرع قريباً

Lebanon 24
20-08-2025 | 09:07
Doc-P-1406984-638913030913176516.jpg
Doc-P-1406984-638913030913176516.jpg photos 0
أفادت مصادر أنّ الرئيس السوريّ أحمد الشرع سيُوافق قريباً على النظام الداخلي لمجلس الشعب.
وأشارت المصادر لـ"الحدث" إلى تأجيل محتمل للإنتخابات التشريعية السوريّة المقرّرة في منتصف شهر أيلول.
 
 
وأوضحت أنّ "سبب التأجيل هو أحداث السويداء والخلاف مع "قسد".
 
 
 
 
