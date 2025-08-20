Advertisement

عربي-دولي

ماكرون يُحذر: الهجوم الذي تجهز له إسرائيل في غزة سيؤدي إلى كارثة

Lebanon 24
20-08-2025 | 09:09
Doc-P-1406985-638913032065519516.jpg
Doc-P-1406985-638913032065519516.jpg photos 0
 بعدما أقر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خطط احتلال مدينة غزة، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من خطة إسرائيل توسيع الحرب في القطاع.
وقال ماكرون في اتصال هاتفي مع العاهل الأردني، عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم إن"الهجوم الذي تجهز له إسرائيل في غزة سيؤدي إلى كارثة".

كما شدد على أن احتلال مدينة غزة سيجر المنطقة إلى حرب دائمة.

إلى ذلك، اضاف أن فرنسا سترأس مع السعودية مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في شهر أيلول المقبل. (العربية) 
