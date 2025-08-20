ماكرون يُحذر: الهجوم الذي تجهز له إسرائيل في غزة سيؤدي إلى كارثة

Advertisement

بعدما أقر يسرائيل كاتس خطط احتلال مدينة غزة، حذر الرئيس من خطة توسيع الحرب في القطاع.وقال ماكرون في اتصال هاتفي مع العاهل الأردني، عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم إن"الهجوم الذي تجهز له إسرائيل في غزة سيؤدي إلى كارثة".كما شدد على أن احتلال مدينة غزة سيجر المنطقة إلى حرب دائمة.إلى ذلك، اضاف سترأس مع مؤتمر حل الدولتين في في شهر أيلول المقبل. (العربية)