Advertisement

عربي-دولي

هل تشتري إيران طائرات "J-10C" من الصين؟

Lebanon 24
20-08-2025 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1406988-638913041818431686.jpg
Doc-P-1406988-638913041818431686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية قالت إنّ الطائرات الحربيّة الإيرانية قديمة جداً، وإنّ مقاتلات "F-14A" و"MiG-29A" هي الوحيدة من الجيل الرابع التي تمتلكها إيران من طرازات قديمة.
Advertisement

ولفتت "غلوبس" إلى أنه بعد خيبة أمل إيران من عدم تسلمها طائرات "Su-35" الروسيّة، يتزايد التساؤل حول إمكانية لجوء طهران إلى الصين لشراء طائرات "تشنغدو J-10C فيغورس دراغون" من الجيل الرابع.
 
ونقلت الصحيفة عن الباحث في جامعة بوسطن أرش عزيزي قوله إنّ "إيران تتوق منذ سنوات للحصول على طائرات مقاتلة صينية، ويأمل وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده في تحقيق بعض هذه الرغبات بعد زيارته للصين، وأن الإيرانيين مهتمون بشكل كبير بطائرات "شنيانغ جيه-16" أو "جيه 10".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن وزير الدفاع الإيراني سافر إلى شنغهاي في أواخر حزيران، ودعا الصين إلى التعاون مع طهران، وقالت وسائل إعلام تايوانية إنّ نصير زاده طلب الحصول على طائرات J-10C".
 
وأوضحت الصحيفة، أن المشكلة الرئيسية لإيران تكمن في نقص الأموال، حيث تبلغ تكلفة طائرة J-10 الواحدة 50 مليون دولار، وسيكون من الصعب على الإيرانيين تمويل المليارات اللازمة لشراء عدد كبير منها، لافتة إلى أنه حتى الآن، لم تشترِ أي دولة في الشرق الأوسط طائرات مقاتلة صينية من الجيل الرابع. (الامارات 24)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد الحرب مع إسرائيل... إيران قد تشتري طائرات حربيّة من الصين
lebanon 24
20/08/2025 19:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تشتري iPhone 16 الآن أم تنتظر iPhone 17؟ إليك الجواب
lebanon 24
20/08/2025 19:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
من يشتري "الوقت"...واشنطن أم بيروت أم "حارة حريك؟"
lebanon 24
20/08/2025 19:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا اختفت طائرات إيران خلال "هجوم إسرائيل"؟ تقريرٌ يُحلل
lebanon 24
20/08/2025 19:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-08-20
11:21 | 2025-08-20
11:00 | 2025-08-20
10:47 | 2025-08-20
10:09 | 2025-08-20
10:00 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24