هل تشتري إيران طائرات "J-10C" من الصين؟

ولفتت "غلوبس" إلى أنه بعد خيبة أمل إيران من عدم تسلمها طائرات "Su-35" الروسيّة، يتزايد التساؤل حول إمكانية لجوء إلى لشراء طائرات "تشنغدو J-10C فيغورس دراغون" من الجيل الرابع. ذكر موقع " 24"، أنّ صحيفة "غلوبس" قالت إنّ الطائرات الحربيّة قديمة جداً، وإنّ مقاتلات "F-14A" و"MiG-29A" هي الوحيدة من الجيل الرابع التي تمتلكها من طرازات قديمة.ولفتت "غلوبس" إلى أنه بعد خيبة أمل إيران من عدم تسلمها طائرات "Su-35" الروسيّة، يتزايد التساؤل حول إمكانية لجوء إلى لشراء طائرات "تشنغدو J-10C فيغورس دراغون" من الجيل الرابع.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في جامعة بوسطن أرش عزيزي قوله إنّ "إيران تتوق منذ سنوات للحصول على طائرات مقاتلة صينية، ويأمل عزيز نصير زاده في تحقيق بعض هذه الرغبات بعد زيارته للصين، وأن الإيرانيين مهتمون بشكل كبير بطائرات "شنيانغ جيه-16" أو "جيه 10".



وقالت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن وزير الدفاع الإيراني سافر إلى شنغهاي في أواخر حزيران، ودعا الصين إلى التعاون مع طهران، وقالت وسائل إعلام تايوانية إنّ نصير زاده طلب الحصول على طائرات J-10C".

وأوضحت الصحيفة، أن المشكلة الرئيسية لإيران تكمن في نقص الأموال، حيث تبلغ تكلفة طائرة J-10 الواحدة 50 مليون دولار، وسيكون من الصعب على الإيرانيين تمويل المليارات اللازمة لشراء عدد كبير منها، لافتة إلى أنه حتى الآن، لم تشترِ أي دولة في طائرات مقاتلة صينية من الجيل الرابع. (الامارات 24)