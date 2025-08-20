Advertisement

عربي-دولي

حادثة مروّعة تهزّ بلداً عربيّاً... طفل تعرّض للإغتصاب من قبل 14 شخصاً

Lebanon 24
20-08-2025 | 10:09
تعرّض الطفل بشير من مدينة اليوسفية للإغتصاب الجماعيّ من قبل 14 شخصاً، في موسم عبدالله امغار في إقليم الجديدة.
 
 
وأوقفت الشرطة المغربية حتى الآن 3 أشخاص مشتبه بهم في قضية اغتصاب الطفل، فيما يتواصل البحث عن الاخرين. (العربية)
عربي-دولي

منوعات

