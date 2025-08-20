حادثة مروّعة تهزّ بلداً عربيّاً... طفل تعرّض للإغتصاب من قبل 14 شخصاً

تعرّض الطفل بشير من مدينة اليوسفية للإغتصاب الجماعيّ من قبل 14 شخصاً، في موسم عبدالله امغار في إقليم الجديدة.

وأوقفت الشرطة المغربية حتى الآن 3 أشخاص مشتبه بهم في قضية اغتصاب الطفل، فيما يتواصل البحث عن الاخرين. (العربية)