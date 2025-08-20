Advertisement

عربي-دولي

طالبان: إغلاق المدارس الدينية أمام الفتيات

Lebanon 24
20-08-2025 | 10:47
كشفت مصادر لـ"العربية" أن زعيم طالبان، هبة الله آخوند زاده، أصدر أمراً بمنع التعليم الديني على النساء والفتيات، بعد إغلاق المدارس المتوسطة والثانوية والجامعات أمام الفتيات منذ سيطرة الحركة على أفغانستان عام 2021. 
وبحسب المصادر، وجّه زعيم طالبان خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، التي عقدت الأسبوع الماضي في قندهار، أوامر شفهية إلى وزارتي التعليم والتعليم العالي بوقف تسجيل الطالبات في المدارس الدينية تدريجياً، على أن تكون الخطوة الأولى في تنفيذ القرار عدم إصدار شهادات التخرج لهن.

كما أفادت مصادر مطلعة أن السبب يعود إلى معلومات وصلت إلى أخوند زاده، بأن المدارس الدينية باتت تدرّس العلوم الحديثة مثل الرياضيات والعلوم واللغات وغيرها، وأنها تعتبر مدارس دينية بالاسم فقط. (العربية) 

