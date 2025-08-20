طالبان: إغلاق المدارس الدينية أمام الفتيات

كشفت مصادر لـ"العربية" أن زعيم ، آخوند ، أصدر أمراً بمنع التعليم الديني على النساء والفتيات، بعد إغلاق المدارس المتوسطة والثانوية والجامعات أمام الفتيات منذ سيطرة الحركة على عام 2021.

وبحسب المصادر، وجّه زعيم طالبان خلال جلسة الأخيرة، التي عقدت الأسبوع الماضي في ، أوامر شفهية إلى وزارتي التعليم والتعليم العالي بوقف تسجيل الطالبات في تدريجياً، على أن تكون الخطوة الأولى في تنفيذ القرار عدم إصدار شهادات التخرج لهن.



كما أفادت مصادر مطلعة أن السبب يعود إلى معلومات وصلت إلى أخوند زاده، بأن المدارس باتت تدرّس العلوم الحديثة مثل الرياضيات والعلوم واللغات وغيرها، وأنها تعتبر مدارس دينية بالاسم فقط. (العربية)