عربي-دولي

تصعيد جديد.. إسرائيل تبدأ العمليات التمهيدية لهجوم بري في غزة

Lebanon 24
20-08-2025 | 13:45
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل دخلت المراحل الأولى من هجومها على مدينة غزة، وذلك في تصريح لوسائل إعلام إسرائيلية.
ووفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، أوضح دفرين: "سنكثف ضرباتنا ضد حماس في مدينة غزة.. بدأنا العمليات التمهيدية للهجوم.. سنهيئ الظروف لعودة الرهائن، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية".

من جانبه، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بتقليص المدة الزمنية "للسيطرة على معاقل حماس في غزة". (العربية)

 
