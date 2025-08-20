تصعيد جديد.. إسرائيل تبدأ العمليات التمهيدية لهجوم بري في غزة

Advertisement

أعلن المتحدث باسم الجيش ، دفرين، اليوم الأربعاء، أن دخلت المراحل الأولى من هجومها على مدينة غزة، وذلك في تصريح لوسائل إعلام إسرائيلية.ووفق ما نقلته القناة 12 ، أوضح دفرين: "سنكثف ضرباتنا ضد في مدينة غزة.. بدأنا العمليات التمهيدية للهجوم.. سنهيئ الظروف لعودة الرهائن، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية".من جانبه، وجه الجيش بتقليص المدة الزمنية "للسيطرة على معاقل حماس في غزة". (العربية)