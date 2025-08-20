Advertisement

عربي-دولي

بعد العقوبات الأميركية على "الجنائية الدولية".. تعليقٌ من نتنياهو

Lebanon 24
20-08-2025 | 14:06
A-
A+
Doc-P-1407100-638913202494792774.webp
Doc-P-1407100-638913202494792774.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
 
وقال نتنياهو اليوم الأربعاء وفق بيان عن مكتبه: "أهنئ ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، بقراره فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"، مضيفًا: "هذا فعل حاسم ضد حملة التشهير التي تستهدف دولة إسرائيل من أجل الحقيقة والعدالة".
مواضيع ذات صلة
عقوبات أميركية جديدة على قضاة في "الجنائية الدولية"
lebanon 24
21/08/2025 04:32:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجنائية الدولية" تندّد بعقوبات واشنطن: "هجوم صارخ على استقلالنا"
lebanon 24
21/08/2025 04:32:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية هولندا: نرفض العقوبات الأميركية الإضافية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية
lebanon 24
21/08/2025 04:32:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية تبدي "استياءها" إثر العقوبات الأميركية على قضاة في "المحكمة الجنائية الدولية" بينهم فرنسي
lebanon 24
21/08/2025 04:32:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2025-08-20
16:35 | 2025-08-20
16:06 | 2025-08-20
15:30 | 2025-08-20
15:03 | 2025-08-20
14:59 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24