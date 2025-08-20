27
روسيا: لا وجود لقوات حفظ سلام من الناتو في أوكرانيا تحت أي ظرف
Lebanon 24
20-08-2025
|
14:25
جدد
نائب رئيس
مجلس الأمن
الروسي، دميتري ميدفيديف، رفض
موسكو
وجود أية قوات لحلف
الناتو
في
أوكرانيا
تحت ستار "قوات حفظ السلام".
وكتب ميدفيديف في صفحته على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، لا يستطيع "الديك الفرنسي"، "التخلي عن فكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا" تحت ستار قوات حفظ السلام.
وأضاف "لقد قيل صراحة، لا قوات للناتو في أوكرانيا كقوات حفظ سلام،
روسيا
لن تقبل مثل هذه "الضمانات الأمنية"، وأردف: "لكن الديك... يواصل صياحه...". (العربية)
