روسيا: لا وجود لقوات حفظ سلام من الناتو في أوكرانيا تحت أي ظرف

جدد الروسي، دميتري ميدفيديف، رفض وجود أية قوات لحلف في تحت ستار "قوات حفظ السلام".وكتب ميدفيديف في صفحته على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، لا يستطيع "الديك الفرنسي"، "التخلي عن فكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا" تحت ستار قوات حفظ السلام.وأضاف "لقد قيل صراحة، لا قوات للناتو في أوكرانيا كقوات حفظ سلام، لن تقبل مثل هذه "الضمانات الأمنية"، وأردف: "لكن الديك... يواصل صياحه...". (العربية)