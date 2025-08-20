Advertisement

عربي-دولي

روسيا: لا وجود لقوات حفظ سلام من الناتو في أوكرانيا تحت أي ظرف

Lebanon 24
20-08-2025 | 14:25
A-
A+

Doc-P-1407108-638913218493412860.jpg
Doc-P-1407108-638913218493412860.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، رفض موسكو وجود أية قوات لحلف الناتو في أوكرانيا تحت ستار "قوات حفظ السلام".
Advertisement

وكتب ميدفيديف في صفحته على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، لا يستطيع "الديك الفرنسي"، "التخلي عن فكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا" تحت ستار قوات حفظ السلام.

وأضاف "لقد قيل صراحة، لا قوات للناتو في أوكرانيا كقوات حفظ سلام، روسيا لن تقبل مثل هذه "الضمانات الأمنية"، وأردف: "لكن الديك... يواصل صياحه...". (العربية)
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: روسيا لا تقبل أي قوات تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا تحت غطاء "قوات حفظ للسلام"
lebanon 24
21/08/2025 04:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: لا يمكن لإيران تحت أي ظرف من الظروف امتلاك أسلحة نووية
lebanon 24
21/08/2025 04:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي: لم نعتدِ على أحد ولن نقبل أي اعتداء من أحد تحت أي ظرف
lebanon 24
21/08/2025 04:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات سوريا الديمقراطية: لا وجود لقواتنا في مناطق الساحل السوري بأي شكل من الأشكال
lebanon 24
21/08/2025 04:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2025-08-20
16:35 | 2025-08-20
16:06 | 2025-08-20
15:30 | 2025-08-20
15:03 | 2025-08-20
14:59 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24