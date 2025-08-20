رحلة إخلاء جديدة من قطاع غزة.. الإمارات توفر الرعاية الطبية للمدنيين

Advertisement

نفذت ، بالتعاون مع ، رحلة إخلاء جديدة لنقل 155 مصابًا ومريضًا برفقة ذويهم من عبر مطار رامون ومعبر كرم أبوسالم، ليصل إجمالي الذين أُجلوا منذ بداية الأزمة إلى 2785 شخصًا.وتأتي هذه الجهود ضمن توجيهات بن زايد آل بتقديم الرعاية الطبية العاجلة لـ1000 طفل فلسطيني جريح و1000 طفل مصاب بالسرطان، ضمن استجابة إنسانية مستمرة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة.وأكد سلطان الشامسي، مساعد لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أن فرق العمل الطبية نقلت الحالات الحرجة إلى مستشفيات الدولة، فيما تلقى باقي المرضى وعائلاتهم الرعاية الطبية في مدينة الإنسانية، مشددًا على الالتزام الثابت لدولة الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الفورية في أوقات الأزمات. (سكاي نيوز)