عربي-دولي

رحلة إخلاء جديدة من قطاع غزة.. الإمارات توفر الرعاية الطبية للمدنيين

Lebanon 24
20-08-2025 | 14:59
نفذت دولة الإمارات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، رحلة إخلاء جديدة لنقل 155 مصابًا ومريضًا برفقة ذويهم من قطاع غزة عبر مطار رامون ومعبر كرم أبوسالم، ليصل إجمالي الذين أُجلوا منذ بداية الأزمة إلى 2785 شخصًا.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم الرعاية الطبية العاجلة لـ1000 طفل فلسطيني جريح و1000 طفل مصاب بالسرطان، ضمن استجابة إنسانية مستمرة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة.

وأكد سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أن فرق العمل الطبية الإماراتية نقلت الحالات الحرجة إلى مستشفيات الدولة، فيما تلقى باقي المرضى وعائلاتهم الرعاية الطبية في مدينة الإمارات الإنسانية، مشددًا على الالتزام الثابت لدولة الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الفورية في أوقات الأزمات. (سكاي نيوز)
