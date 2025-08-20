Advertisement

عربي-دولي

اجتماعات عسكرية مصغّرة في واشنطن تبحث خيارات دعم أوكرانيا أمنيًا

Lebanon 24
20-08-2025 | 15:30
تواصل مجموعة صغيرة من القادة العسكريين المناقشات في واشنطن، لوضع خيارات من أجل تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وذلك بعد وقت قصير من اختتام اجتماع أكبر أجري عبر الإنترنت، حسبما صرح مسؤول غربي لرويترز، اليوم الأربعاء.
وأضاف المسؤول أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين يشارك في المحادثات التي تضم أيضا نحو ستة من قادة الدفاع في حلف شمال الأطلسي.


وأوضح أنه لم يجرِ التوصل إلى نتائج بعد نظرا لعدم مناقشة مسألة الضمانات الأمنية بالتفصيل في مؤتمر عبر الفيديو لجميع قادة الدفاع في حلف شمال الأطلسي في وقت سابق من اليوم.

وأشار إلى أنه يتوقع عقد اجتماعات أخرى لقادة الدفاع في صيغة أوسع، من أجل مناقشة أية خيارات يتم التوصل إليها في المجموعة الأصغر.

وقال المسؤول إنه لم يتحدد إطار زمني للمناقشات، إذ سيُترك القرار النهائي للقادة السياسيين. (العربية)
 
