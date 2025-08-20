اجتماعات عسكرية مصغّرة في واشنطن تبحث خيارات دعم أوكرانيا أمنيًا

Advertisement

تواصل مجموعة صغيرة من العسكريين المناقشات في ، لوضع خيارات من أجل تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وذلك بعد وقت قصير من اختتام اجتماع أكبر أجري عبر الإنترنت، حسبما صرح مسؤول غربي لرويترز، اليوم الأربعاء.وأضاف المسؤول أن رئيس الأميركية دان كين يشارك في المحادثات التي تضم أيضا نحو ستة من قادة الدفاع في .وأوضح أنه لم يجرِ التوصل إلى نتائج بعد نظرا لعدم مناقشة مسألة الضمانات الأمنية بالتفصيل في مؤتمر عبر الفيديو لجميع قادة الدفاع في حلف في وقت سابق .وأشار إلى أنه يتوقع عقد اجتماعات أخرى لقادة الدفاع في صيغة أوسع، من أجل مناقشة أية خيارات يتم التوصل إليها في المجموعة الأصغر.وقال المسؤول إنه لم يتحدد إطار زمني للمناقشات، إذ سيُترك القرار النهائي للقادة السياسيين. (العربية)