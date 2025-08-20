Advertisement

عربي-دولي

العليمي: السلام الحقيقي في اليمن يبدأ بتفكيك البنية العنصرية للحوثيين

Lebanon 24
20-08-2025 | 16:35
قال رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء، إن السلام الحقيقي في اليمن لن يتحقق إلا بمعالجة جذر المشكلة.
وأكد العليمي أن معالجة جذر المشكلة يتطلب من مليشيا الحوثي التخلي عن فكرتها السلالية وتفكيك بنيتها العنصرية والعسكرية، حسب وصفه.

وشدد العليمي خلال لقائه بالمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ على أن المشكلة ليست في التفاصيل الفنية للترتيبات، بل في جوهر الجماعة نفسها التي تتعامل مع السلام كوسيلة للمراوغة وليس كخيار استراتيجي.

وجدد العليمي دعم مجلس القيادة والحكومة لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتحقيق سلام عادل وشامل. وشدد على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها دوليا، وخاصة قرار مجلس الأمن 2216. (روسيا اليوم)
