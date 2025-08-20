العليمي: السلام الحقيقي في اليمن يبدأ بتفكيك البنية العنصرية للحوثيين

Advertisement

قال رئيس الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء، إن السلام الحقيقي في اليمن لن يتحقق إلا بمعالجة جذر المشكلة.وأكد العليمي أن معالجة جذر المشكلة يتطلب من مليشيا التخلي عن فكرتها السلالية وتفكيك بنيتها العنصرية والعسكرية، حسب وصفه.وشدد العليمي خلال لقائه بالمبعوث الأممي إلى اليمن على أن المشكلة ليست في التفاصيل الفنية للترتيبات، بل في جوهر الجماعة نفسها التي تتعامل مع السلام كوسيلة للمراوغة وليس كخيار استراتيجي.وجدد العليمي دعم مجلس القيادة والحكومة لجهود ومبعوثها الخاص لتحقيق سلام عادل وشامل. وشدد على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها دوليا، وخاصة قرار 2216. (روسيا اليوم)