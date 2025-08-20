بعد إعلان إسرائيل بدء خطوات السيطرة على غزة.. هذا ما طالب به غوتيريش

Advertisement

بعد إعلان عن بدء خطوات عملية للسيطرة على مدينة غزة، طالب ، اليوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في .وفي كلمة ألقاها في خلال مؤتمر حول التنمية الإفريقية قال : "من الضروري التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار في غزة لتجنب الموت والدمار الناتجين عن أي عملية عسكرية تستهدف المدينة".كما دعا للأمم المتحدة إسرائيل للتراجع عن قرارها توسيع بناء مستوطنة وصفها بأنها "غير قانونية" في .