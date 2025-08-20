Advertisement

عربي-دولي

بعد إعلان إسرائيل بدء خطوات السيطرة على غزة.. هذا ما طالب به غوتيريش

Lebanon 24
20-08-2025 | 23:04
بعد إعلان إسرائيل عن بدء خطوات عملية للسيطرة على مدينة غزة، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
وفي كلمة ألقاها في اليابان خلال مؤتمر حول التنمية الإفريقية قال غوتيريش: "من الضروري التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار في غزة لتجنب الموت والدمار الناتجين عن أي عملية عسكرية تستهدف المدينة".

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل للتراجع عن قرارها توسيع بناء مستوطنة وصفها بأنها "غير قانونية" في الضفة الغربية.
 
