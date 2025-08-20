Advertisement

إقتصاد

تخدم موسكو.. عقوبات بريطانية جديدة على شبكات عملات رقمية

Lebanon 24
20-08-2025 | 23:32
أعلنت بريطانيا أنها ستفرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات ساعدت روسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية باستخدام شبكات مال وعملات رقمية تتخذ من قرغيزستان مقرا.
وتستهدف عقوبات وزارة الخارجية البريطانية منصتي العملات الرقمية "غرينكس" و"مير" اللتين تتداولان عملة رقمية تعتبر مستقرة، مرتبطة بالروبل، وتُسمى "أيه 7 أيه 5" A7A5.

وقال المسؤول عن العقوبات في وزارة الخارجية البريطانية ستيفن دوتي، في بيان الأربعاء "إذا كان الكرملين يعتقد أنه يستطيع إخفاء محاولاته اليائسة للتخفيف من أثر عقوباتنا من طريق غسل معاملات عبر شبكات عملات رقمية مشبوهة، فهو مخطئ تماما".

وأكدت الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة استهدفت أيضا بنك كابيتال في قرغيزستان، ومديره كانتيمير تشالباييف "الذي تستخدمه روسيا لتمويل معدات عسكرية". (العربية)
إقتصاد

عربي-دولي

من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24