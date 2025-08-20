تخدم موسكو.. عقوبات بريطانية جديدة على شبكات عملات رقمية

أعلنت أنها ستفرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات ساعدت في الالتفاف على الغربية باستخدام شبكات مال وعملات رقمية تتخذ من قرغيزستان مقرا.

وتستهدف عقوبات منصتي العملات الرقمية "غرينكس" و"مير" اللتين تتداولان عملة رقمية تعتبر مستقرة، مرتبطة بالروبل، وتُسمى "أيه 7 أيه 5" A7A5.



وقال المسؤول عن العقوبات في ستيفن دوتي، في بيان الأربعاء "إذا كان يعتقد أنه يستطيع إخفاء محاولاته اليائسة للتخفيف من أثر عقوباتنا من طريق غسل معاملات عبر شبكات عملات رقمية مشبوهة، فهو مخطئ تماما".



وأكدت الخارجية البريطانية أن المتحدة استهدفت أيضا بنك كابيتال في قرغيزستان، ومديره كانتيمير تشالباييف "الذي تستخدمه روسيا لتمويل معدات عسكرية". (العربية)