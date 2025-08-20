"لولا قوتنا الصاروخية".. بزشكيان: ما يجري في غزة كان سيتكرر في إيران

Advertisement

أكد مسعود بزشكيان، أن امتلاك بلاده قدرات صاروخية ودفاعية متطورة شكّل عامل ردع رئيسياً حال دون تكرار ما وصفه بـ"مأساة غزة" داخل الأراضي ، مشدداً على أن القوة العسكرية ضرورة لحماية في مواجهة ما تشهده المنطقة من صراعات.وخلال خطاب ألقاه أمام حشد من أبناء الجالية الإيرانية في بيلاروسيا، قال بزشكيان: "لو لم نمتلك الصواريخ، لفرضوا علينا ما يجري في غزة اليوم. علينا أن نعزز قوتنا، فيما ترتكب الظلم والجرائم بحرية في المنطقة دون رادع".وأوضح أن بلاده واجهت بداية ولايته الرئاسية وسط أجواء مضطربة، إذ تزامنت مع اغتيال إسماعيل هنية وتصاعد التوترات الإقليمية، لكنه شدد على أن "الثبات على المبادئ الوطنية والإصرار على الصمود يبقى الخيار الوحيد".وأضاف بزشكيان: "إيران ليست دولة حديثة الولادة، بل تمتلك تاريخاً يمتد لآلاف السنين. علينا أن نحيي ثقافتنا ومعتقداتنا، وأن نتيح للشباب الوصول إلى المكانة التي يستحقونها"، لافتاً إلى أن ما تتعرض له جزء من "ظلم عالمي" يمارسه الغرب فيما يواصل "الكيان الصهيوني ارتكاب جرائم مروعة بحق الشعب الفلسطيني أمام أنظار العالم"، مشيراً إلى أن عدد الضحايا تجاوز 60 ألف . (ارم نيوز)