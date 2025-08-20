29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
25
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"لولا قوتنا الصاروخية".. بزشكيان: ما يجري في غزة كان سيتكرر في إيران
Lebanon 24
20-08-2025
|
23:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان، أن امتلاك بلاده قدرات صاروخية ودفاعية متطورة شكّل عامل ردع رئيسياً حال دون تكرار ما وصفه بـ"مأساة غزة" داخل الأراضي
الإيرانية
، مشدداً على أن القوة العسكرية ضرورة لحماية
إيران
في مواجهة ما تشهده المنطقة من صراعات.
Advertisement
وخلال خطاب ألقاه أمام حشد من أبناء الجالية الإيرانية في بيلاروسيا، قال بزشكيان: "لو لم نمتلك الصواريخ، لفرضوا علينا ما يجري في غزة اليوم. علينا أن نعزز قوتنا، فيما
إسرائيل
ترتكب الظلم والجرائم بحرية في المنطقة دون رادع".
وأوضح أن بلاده واجهت بداية ولايته الرئاسية وسط أجواء مضطربة، إذ تزامنت مع اغتيال إسماعيل هنية وتصاعد التوترات الإقليمية، لكنه شدد على أن "الثبات على المبادئ الوطنية والإصرار على الصمود يبقى الخيار الوحيد".
وأضاف بزشكيان: "إيران ليست دولة حديثة الولادة، بل تمتلك تاريخاً يمتد لآلاف السنين. علينا أن نحيي ثقافتنا ومعتقداتنا، وأن نتيح للشباب الوصول إلى المكانة التي يستحقونها"، لافتاً إلى أن ما تتعرض له
طهران
جزء من "ظلم عالمي" يمارسه الغرب فيما يواصل "الكيان الصهيوني ارتكاب جرائم مروعة بحق الشعب الفلسطيني أمام أنظار العالم"، مشيراً إلى أن عدد الضحايا
الفلسطينيين
تجاوز 60 ألف
شهيد
. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: إيران مثلت تهديدا كبيرا لنا من خلال قوتها النووية وقدراتها الصاروخية
Lebanon 24
نتنياهو: إيران مثلت تهديدا كبيرا لنا من خلال قوتها النووية وقدراتها الصاروخية
21/08/2025 09:01:22
21/08/2025 09:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحرب... ما هي قدرات إيران الصاروخيّة؟
Lebanon 24
بعد الحرب... ما هي قدرات إيران الصاروخيّة؟
21/08/2025 09:01:22
21/08/2025 09:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول فلسطيني للحدث: ما يجري في غزة احتلال وليس "سيطرة أمنية"
Lebanon 24
مسؤول فلسطيني للحدث: ما يجري في غزة احتلال وليس "سيطرة أمنية"
21/08/2025 09:01:22
21/08/2025 09:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تكتيك الحرب على "حزب الله" يتكرَّر في إيران
Lebanon 24
تكتيك الحرب على "حزب الله" يتكرَّر في إيران
21/08/2025 09:01:22
21/08/2025 09:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قرب حدود الصين.. الكشف عن قاعدة للصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية
Lebanon 24
قرب حدود الصين.. الكشف عن قاعدة للصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية
01:42 | 2025-08-21
21/08/2025 01:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من كارثة عالمية.. انهيار جليدي يهدّد هذه المدن بالغرق!
Lebanon 24
تحذير من كارثة عالمية.. انهيار جليدي يهدّد هذه المدن بالغرق!
01:09 | 2025-08-21
21/08/2025 01:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"اعتقدنا ان حماس لن تشن هجوماً".. نتنياهو يكشف تفاصيل ما جرى صبيحة هجوم 7 تشرين الأول
Lebanon 24
"اعتقدنا ان حماس لن تشن هجوماً".. نتنياهو يكشف تفاصيل ما جرى صبيحة هجوم 7 تشرين الأول
00:15 | 2025-08-21
21/08/2025 12:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع السرطان.. وفاة "القاضي الرحيم" كابريو
Lebanon 24
بعد صراع مع السرطان.. وفاة "القاضي الرحيم" كابريو
00:07 | 2025-08-21
21/08/2025 12:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلد عربي.. القبض على نائب سابق
Lebanon 24
في بلد عربي.. القبض على نائب سابق
00:05 | 2025-08-21
21/08/2025 12:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
10:19 | 2025-08-20
20/08/2025 10:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
15:00 | 2025-08-20
20/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
09:51 | 2025-08-20
20/08/2025 09:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
16:26 | 2025-08-20
20/08/2025 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
16:47 | 2025-08-20
20/08/2025 04:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:42 | 2025-08-21
قرب حدود الصين.. الكشف عن قاعدة للصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية
01:09 | 2025-08-21
تحذير من كارثة عالمية.. انهيار جليدي يهدّد هذه المدن بالغرق!
00:15 | 2025-08-21
"اعتقدنا ان حماس لن تشن هجوماً".. نتنياهو يكشف تفاصيل ما جرى صبيحة هجوم 7 تشرين الأول
00:07 | 2025-08-21
بعد صراع مع السرطان.. وفاة "القاضي الرحيم" كابريو
00:05 | 2025-08-21
في بلد عربي.. القبض على نائب سابق
23:32 | 2025-08-20
تخدم موسكو.. عقوبات بريطانية جديدة على شبكات عملات رقمية
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
21/08/2025 09:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
21/08/2025 09:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
21/08/2025 09:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24