بعد صراع مع السرطان.. وفاة "القاضي الرحيم" كابريو

توفي القاضي الأميركي ، رئيس قضاة محكمة بروفيدنس السابق في ولاية رود آيلاند والملقّب بـ"القاضي الرحيم"، عن عمر ناهز 88 عاماً بعد صراع مع سرطان البنكرياس، بعد من نشره مقطعا مؤثرا من المستشفى طلب فيه الدعاء عقب انتكاسة صحيّة.واشتهر كابريو بأسلوبه الإنساني في ، حيث قدّم نموذجا لعدالة تُراعي ظروف الناس وتستمع لحكاياتهم قبل إصدار الأحكام، وهو ما حظي بانتشار عالمي واسع عبر برنامج " " ومقاطع الفيديو على المنصات الاجتماعية.