عربي-دولي

بعد صراع مع السرطان.. وفاة "القاضي الرحيم" كابريو

Lebanon 24
21-08-2025 | 00:07
توفي القاضي الأميركي فرانك كابريو، رئيس قضاة محكمة بروفيدنس السابق في ولاية رود آيلاند والملقّب بـ"القاضي الرحيم"، عن عمر ناهز 88 عاماً بعد صراع مع سرطان البنكرياس، بعد يوم واحد من نشره مقطعا مؤثرا من المستشفى طلب فيه الدعاء عقب انتكاسة صحيّة.
واشتهر كابريو بأسلوبه الإنساني في قاعة المحكمة، حيث قدّم نموذجا لعدالة تُراعي ظروف الناس وتستمع لحكاياتهم قبل إصدار الأحكام، وهو ما حظي بانتشار عالمي واسع عبر برنامج "caught in providence" ومقاطع الفيديو على المنصات الاجتماعية.
