في بلد عربي.. القبض على نائب سابق

ألقت القبض على النائب السابق رجب حميدة، تنفيذا لقرارات ضبط وإحضار صادرة ضده في عدة قضايا تتعلق بتحرير شيكات من دون رصيد، بإجمالي أحكام قضائية بلغت عدة سنوات.

وفي التفاصيل، اشتبه ضباط الأمن أثناء مراقبتهم الحالة الأمنية في مدينة في سيارة، وتبين بعد فحصها أن قائدها ليس مالكها، وأنه النائب السابق رجب هلال حميدة.



وعقب الكشف الجنائي عليه، تبين صدور عدة أحكام ضده في قضايا مختلفة، من بينها تحرير شيكات بدون رصيد وعدة قضايا أخرى متنوعة.



واقتيد المتهم إلى قسم شرطة أول كفر الشيخ لاستكمال الإجراءات القانونية وبدء تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه. (روسيا اليوم)