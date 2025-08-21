Advertisement

عربي-دولي

عبر لعبة كمبيوتر.. ألمانيا تجذب كوادر شابة للعمل كجواسيس!

Lebanon 24
21-08-2025 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1407269-638913684136928767.jpg
Doc-P-1407269-638913684136928767.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

عبر الترويج للمهنة من خلال لعبة كمبيوتر، تقوم وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) باجتذاب كوادر شابة للعمل كجواسيس. 
Advertisement

وفي معرض "جيمزكوم" في كولونيا، وهو أكبر معرض دولي لألعاب الكمبيوتر، قدمت الوكالة لعبة بعنوان "أساطير الاستخبارات الألمانية.. عملية الصندوق الأسود"، التي يمكن للزوار تجربتها في جناح وكالة الاستخبارات بالمعرض.

وتدور اللعبة حول دولة خيالية مارقة تدعى "بيتولان" طورت برنامجا ضارا، بينما ترسَل لاعبة إلى هذه الدولة كجاسوسة تسعى للحصول على معلومات سرية وتجنب كارثة وشيكة.

وباستخدام مشغل ألعاب، توجه بطلة اللعبة عبر مجمع عسكري للعدو، من بين أمور أخرى، ويتعين عليها تفادي طائرات استطلاع مسيّرة.

ويتطلب خوض اللعبة تركيزا عاليا وذاكرة قوية، فعلى سبيل المثال يجب حفظ الرمز الرقمي لقفل أحد الأبواب حتى يمكن فتحه لاحقا.

ويدعم بطلة اللعبة في مغامرتها قرصانة إلكترونية وخبير جغرافي.

وبحسب وكالة الاستخبارات الألمانية، فإن اللعبة تعطي للاعبين انطباعا عن العمل في الوكالة.

واللعبة غير متاحة للممارسة من المنزل حتى الآن، لكن قد يكون ذلك ممكنا في المستقبل، وفق الوكالة التي تخطط، بحسب بياناتها، لإتاحة اللعبة على منصة "في المستقبل القريب".

وقالت المتحدثة باسم الوكالة يوليا لينر، إن وكالة الاستخبارات الألمانية، شأنها شأن أي صاحب عمل آخر، تبحث عن موظفين مهرة، مضيفة أن جناحها في معرض "جيمزكوم" واللعبة المقدمة في الجناح "أداة فعالة لتحقيق هذا الغرض".

وقالت: "هناك أوجه تشابه بين الأشخاص الذين نرغب في ضمهم إلى صفوفنا وزوار جيمزكوم: كلاهما بارع في التكنولوجيا، ويستمتعان بالتنقل بين الأدوار، وانتحال هويات مختلفة، والشروع في مهام، وكشف الصلات".

وتوظف الوكالة 6500 موظف، منهم حوالي 4 آلاف بالمقر الرئيسي في برلين، وألف في بولاخ، و1500 في مواقع أخرى داخل ألمانيا وخارجها.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت": المجموعات يرأسها كوادر من فتح ويتقاضيان رواتب من السلطة الفلسطينية
lebanon 24
21/08/2025 13:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: حذار من لعبة الشوارع والفتنة
lebanon 24
21/08/2025 13:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ملحم خلف: لعبة الأمم تتحكم بالمنطقة وببلدنا بشكل خاص
lebanon 24
21/08/2025 13:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" الشهير بصعود لعبة لابوبو؟ (فيديو)
lebanon 24
21/08/2025 13:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:52 | 2025-08-21
05:41 | 2025-08-21
04:44 | 2025-08-21
04:34 | 2025-08-21
04:01 | 2025-08-21
03:59 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24