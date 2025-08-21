Advertisement

السيسي يزور السعودية

21-08-2025 | 04:01
يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السعودية، الخميس، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.
وقال بيان الرئاسة إن الزيارة تلبية لدعوة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء.
 
وأضاف أن زيارة السيسي "تأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مصر والسعودية، وتجسيدا لحرص القيادتين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتابع البيان أن "المباحثات بين الرئيس المصري وولي عهد السعودية، المقرر عقدها بمدينة نيوم، ستتناول سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية".

كما "سيبحث الزعيمان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، إلى جانب الملفات المتعلقة بلبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، فضلا عن أمن البحر الأحمر".
