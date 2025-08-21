السيسي يزور السعودية



وقال بيان الرئاسة إن الزيارة تلبية لدعوة من الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد ورئيس . يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ، الخميس، حسبما أعلنت الرئاسة .وقال بيان الرئاسة إن الزيارة تلبية لدعوة من الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد ورئيس .

وأضاف أن زيارة السيسي "تأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مصر والسعودية، وتجسيدا لحرص القيادتين على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



وتابع البيان أن "المباحثات بين الرئيس المصري وولي عهد السعودية، المقرر عقدها بمدينة نيوم، ستتناول سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية".



كما "سيبحث الزعيمان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الحرب في ، إلى جانب الملفات المتعلقة بلبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، فضلا عن أمن البحر الأحمر".