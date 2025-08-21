Advertisement

عربي-دولي

اتسوية النزاع في اليمن.. غروندبرغ يدعو لاعتماد مقاربة دولية موحّدة

Lebanon 24
21-08-2025 | 04:44
A-
A+
Doc-P-1407311-638913735463769263.jpg
Doc-P-1407311-638913735463769263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى تبني مقاربة دولية موحدة لإنهاء النزاع، محذراً من أن تباين المواقف الدولية يعرقل فرص تحقيق سلام شامل ومستدام.
Advertisement

جاء ذلك في بيان أصدره عقب ختام زيارته إلى الرياض أمس الأربعاء، حيث التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وعدداً من المسؤولين الإقليميين والدوليين.

وأكد غروندبرغ أن اللقاء مع العليمي ركّز على تدهور الأوضاع المعيشية لليمنيين والحاجة الملحة للتقدم نحو اتفاق سياسي يمهّد الطريق لتسوية عادلة.

وأشار إلى أهمية استمرار الدعم الإقليمي لتهيئة الظروف المواتية للحل، لافتاً خلال لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى أن الجهود الأممية لن تنجح دون دعم دولي موحد ومنسق.

وأشاد غروندبرغ بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن لدعم الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية. (العربية)
مواضيع ذات صلة
الخازن: لمقاربة دولية مسؤولة تواكب جهود الدولة اللبنانية
lebanon 24
21/08/2025 22:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: ادعو الجميع الى مقاربة موضوع حصر السلاح بكل مسؤولية
lebanon 24
21/08/2025 22:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين: ندعو إسرائيل وإيران للسعي نحو حل سياسي للنزاع
lebanon 24
21/08/2025 22:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيرانيّ مُقرّب من خامنئي عن سلاح "حزب الله": نُعارض نزعه
lebanon 24
21/08/2025 22:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2025-08-21
14:35 | 2025-08-21
14:31 | 2025-08-21
14:16 | 2025-08-21
14:09 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24