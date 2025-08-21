اتسوية النزاع في اليمن.. غروندبرغ يدعو لاعتماد مقاربة دولية موحّدة

Advertisement

دعا إلى اليمن، ، إلى تبني مقاربة دولية موحدة لإنهاء النزاع، محذراً من أن تباين المواقف الدولية يعرقل فرص تحقيق سلام شامل ومستدام.جاء ذلك في بيان أصدره عقب ختام زيارته إلى أمس الأربعاء، حيث التقى رئيس الرئاسي اليمني وعدداً من المسؤولين الإقليميين والدوليين.وأكد غروندبرغ أن اللقاء مع العليمي ركّز على تدهور الأوضاع المعيشية لليمنيين والحاجة الملحة للتقدم نحو اتفاق سياسي يمهّد الطريق لتسوية عادلة.وأشار إلى أهمية استمرار الدعم الإقليمي لتهيئة الظروف المواتية للحل، لافتاً خلال لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في إلى أن الجهود الأممية لن تنجح دون دعم دولي موحد ومنسق.وأشاد غروندبرغ بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في عدن لدعم الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية. (العربية)