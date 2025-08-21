Advertisement

عربي-دولي

هل تتحوّل محادثات السلام مع ترامب إلى فخ لروسيا؟ هذا ما كشفته "بوليتيكو"

Lebanon 24
21-08-2025 | 08:00
ينوي قادة دول الاتحاد الأوروبي إظهار دعم علني للرئيس الأميركي دونالد ترامب في مبادرته للسلام بشأن أوكرانيا إلى أن يتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه روسيا، وفق ما أفادت صحيفة "بوليتيكو". 
وورد في التقرير أن "استراتيجيتهم تقوم على مجاملة دونالد ترامب والثناء عليه حتى يصل في نهاية المطاف إلى الاستنتاج ذاته، ويدرك أنه بحاجة إلى تبني نهج أكثر تشددا تجاه الكرملين".

ولفت التقرير أيضا إلى أن "القادة الأوروبيين لا يثقون في نوايا روسيا المعلنة حول التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية".

وأوردت الصحيفة أن الجانب الأميركي أبلغ حلفاءه بنيته الاكتفاء بمساهمة محدودة للغاية في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، موضحة أن هذه الخطط أعلنها نائب وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية إلبريدج كولبي، وذلك ردا على طلب وزراء دفاع كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وفنلندا بالكشف عن حجم القوات التي يمكن أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لإرسالها لدعم أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق سلام محتمل بين كييف وموسكو.

وكان ترامب قد التقى، الإثنين الماضي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، حيث بحثا سبل إنهاء الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

وشكر الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني على زيارته للولايات المتحدة، قائلاً إن "إحراز تقدّم" يتم على طريق إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح ترامب أنّه عقد اجتماعاً "جيداً جداً" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرجّحاً أن يسفر عن "نتيجة إيجابية".

وكان قادة أوروبيون قد انضموا إلى اجتماع زيلينسكي مع ترامب في البيت الأبيض.(وكالات)
 
