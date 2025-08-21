هل تتحوّل محادثات السلام مع ترامب إلى فخ لروسيا؟ هذا ما كشفته "بوليتيكو"

Advertisement

وورد في التقرير أن "استراتيجيتهم تقوم على مجاملة والثناء عليه حتى يصل في نهاية المطاف إلى الاستنتاج ذاته، ويدرك أنه بحاجة إلى تبني نهج أكثر تشددا تجاه الكرملين".ولفت التقرير أيضا إلى أن "القادة لا يثقون في نوايا روسيا المعلنة حول التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية".وأوردت الصحيفة أن الجانب الأميركي أبلغ حلفاءه بنيته الاكتفاء بمساهمة محدودة للغاية في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، موضحة أن هذه الخطط أعلنها نائب الأميركي للشؤون السياسية إلبريدج كولبي، وذلك ردا على طلب وزراء دفاع كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وفنلندا بالكشف عن حجم القوات التي يمكن أن تكون مستعدة لإرسالها لدعم أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق سلام محتمل بين كييف وموسكو.وكان ترامب قد التقى، الإثنين الماضي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ، حيث بحثا سبل إنهاء الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.وشكر الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني على زيارته للولايات المتحدة، قائلاً إن "إحراز تقدّم" يتم على طريق إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.وأوضح ترامب أنّه عقد اجتماعاً "جيداً جداً" مع ، مرجّحاً أن يسفر عن "نتيجة إيجابية".وكان قادة أوروبيون قد انضموا إلى اجتماع زيلينسكي مع ترامب في البيت الأبيض.(وكالات)