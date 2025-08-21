Advertisement

عربي-دولي

هل يعود بيني غانتس إلى حكومة نتنياهو بسبب "صفقة غزة"؟

Lebanon 24
21-08-2025 | 05:52
A-
A+
Doc-P-1407338-638913776733452995.jpg
Doc-P-1407338-638913776733452995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس يدرس الانضمام مجددا إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل تعزيز الأصوات المؤيدة لإبرام صفقة رهائن محتملة ووقف حرب غزة، بحسب "سكاي نيوز".
Advertisement

وبحسب التقرير، فإن خطوة غانتس تهدف إلى توفير "شبكة أمان" لإبرام صفقة مع حركة "حماس"، في حال انسحب وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، وهما من اليمين المتشدد، من الائتلاف الحكومي، بسبب معارضتهما الشديدة لأي صفقة تبادل.

ونقل التقرير عن عضو الكنيست عن الحزب ألون شوستر قوله: "لا توجد حاليا أي اتصالات بشأن الانضمام إلى الحكومة، لكن إذا فهمنا أن ذلك سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن فهذا ما سنفعله. ماذا تتوقعون؟ أن نترك الرهائن يموتون؟".
مواضيع ذات صلة
بيني غانتس: قرار عودة إسرائيل للحرب متعلق بسلوك إيران لا نتنياهو
lebanon 24
21/08/2025 22:05:29 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم معسكر الدولة بإسرائيل بيني غانتس: يجب إعادة جميع المختطفين من غزة ضمن تسوية مؤلمة واحدة
lebanon 24
21/08/2025 22:05:29 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب.. غانتس يدرس العودة إلى حكومة نتنياهو
lebanon 24
21/08/2025 22:05:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: بيني غانتس يدرس العودة لحكومة نتنياهو في ظل معارضة بن غفير وسموتريتش لاتفاق تبادل
lebanon 24
21/08/2025 22:05:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2025-08-21
14:35 | 2025-08-21
14:31 | 2025-08-21
14:16 | 2025-08-21
14:09 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24