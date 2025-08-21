هل يعود بيني غانتس إلى حكومة نتنياهو بسبب "صفقة غزة"؟

Advertisement

أفادت هيئة البث بأن زعيم حزب "أزرق أبيض" يدرس الانضمام مجددا إلى حكومة رئيس الوزراء ، من أجل تعزيز الأصوات المؤيدة لإبرام صفقة رهائن محتملة ووقف حرب غزة، بحسب " ".وبحسب التقرير، فإن خطوة غانتس تهدف إلى توفير "شبكة أمان" لإبرام صفقة مع حركة " "، في حال انسحب وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي ، وهما من اليمين المتشدد، من الائتلاف الحكومي، بسبب معارضتهما الشديدة لأي صفقة تبادل.ونقل التقرير عن عضو عن الحزب ألون شوستر قوله: "لا توجد حاليا أي اتصالات بشأن الانضمام إلى الحكومة، لكن إذا فهمنا أن ذلك سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن فهذا ما سنفعله. ماذا تتوقعون؟ أن نترك الرهائن يموتون؟".