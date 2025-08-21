Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: إسرائيل ستواصل السيطرة على غزة رغم أي اتفاق مع حماس

Lebanon 24
21-08-2025 | 08:47
A-
A+
Doc-P-1407400-638913882078740253.png
Doc-P-1407400-638913882078740253.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، أن حكومته ستواصل السيطرة على قطاع غزة، حتى في حال موافقة حركة حماس على اتفاق لوقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة، موضحاً أن العملية العسكرية في القطاع "تقترب من نهايتها".
Advertisement

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز أستراليا"، قال نتنياهو إن "حتى لو وافقت حماس على الاتفاق، فإن إسرائيل ستسيطر على غزة بهدف القضاء على ما تبقى من المخربين وتحقيق الأمن"، مشدداً على أن الحرب يمكن أن تنتهي فور تسليم حماس أسلحتها وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وأضاف أن هدف إسرائيل يتمثل في "إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح حماس"، مؤكداً أن القضاء على المعقل الأخير للحركة ضروري لتحقيق سلام دائم. ولفت نتنياهو إلى أن هدف الحكومة ليس احتلال غزة، بل تحريرها من طغيان حماس ومنح غزة وإسرائيل مستقبلاً مختلفاً، مشدداً على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكامل لهذه الأهداف العسكرية.

وتابع نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي استدعى يوم الأربعاء 60 ألف جندي احتياط، في مؤشر على المضي قدماً في خطة السيطرة على غزة رغم التنديد الدولي، مع الإشارة إلى أن معظم جنود الاحتياط لن يشاركوا في القتال، وأن استراتيجية السيطرة على المدينة لم تُستكمل بعد.

وفي الوقت نفسه، أفاد سكان في غزة بأن الجيش الإسرائيلي واصل القصف العنيف على المدينة خلال الليل، استعداداً للاجتماع الحكومي حول خطة السيطرة على أكبر مدن القطاع.

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت حساس، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي الضغط العسكري بهدف القضاء على المعاقل المتبقية لحركة حماس وضمان تحرير الرهائن وتعزيز الأمن في إسرائيل، وسط متابعة دولية دقيقة للموقف.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يبحث مع ترامب "خطط السيطرة على ما تبقى من معاقل حماس" في غزة
lebanon 24
21/08/2025 22:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: هدفنا ليس السيطرة على غزة إنما تحريرها من حماس
lebanon 24
21/08/2025 22:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: محادثات وقف النار في غزة مستمرة رغم رفض حماس
lebanon 24
21/08/2025 22:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: ترامب يدعم بشكل كامل هدفنا العسكري للسيطرة على مدينة غزة من أجل القضاء على حماس
lebanon 24
21/08/2025 22:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2025-08-21
14:35 | 2025-08-21
14:31 | 2025-08-21
14:16 | 2025-08-21
14:09 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24