نتنياهو: إسرائيل ستواصل السيطرة على غزة رغم أي اتفاق مع حماس

(سكاي نيوز)

أكد ، يوم الخميس، أن حكومته ستواصل السيطرة على ، حتى في حال موافقة حركة على اتفاق لوقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة، موضحاً أن العملية العسكرية في القطاع "تقترب من نهايتها".وفي مقابلة مع " "، قال إن "حتى لو وافقت حماس على الاتفاق، فإن ستسيطر على غزة بهدف على ما تبقى من المخربين وتحقيق الأمن"، مشدداً على أن الحرب يمكن أن تنتهي فور تسليم حماس أسلحتها وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.وأضاف أن هدف إسرائيل يتمثل في "إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح حماس"، مؤكداً أن القضاء على المعقل الأخير للحركة ضروري لتحقيق سلام دائم. ولفت نتنياهو إلى أن هدف الحكومة ليس احتلال غزة، بل تحريرها من طغيان حماس ومنح غزة وإسرائيل مستقبلاً مختلفاً، مشدداً على دعم الرئيس الأميركي الكامل لهذه الأهداف العسكرية.وتابع نتنياهو أن الجيش استدعى يوم الأربعاء 60 ألف جندي احتياط، في مؤشر على المضي قدماً في خطة السيطرة على غزة رغم التنديد الدولي، مع الإشارة إلى أن معظم جنود الاحتياط لن يشاركوا في القتال، وأن استراتيجية السيطرة على المدينة لم تُستكمل بعد.وفي الوقت نفسه، أفاد سكان في غزة بأن الجيش الإسرائيلي واصل القصف العنيف على المدينة خلال الليل، استعداداً للاجتماع الحكومي حول خطة السيطرة على أكبر مدن القطاع.وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت حساس، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي الضغط العسكري بهدف القضاء على المعاقل المتبقية لحركة حماس وضمان تحرير الرهائن وتعزيز الأمن ، وسط متابعة دولية دقيقة للموقف.