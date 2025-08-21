بسبب دعمها لأنشطة طهران.. بريطانيا تفرض عقوبات على أربع شركات!

Advertisement

فرضت المتحدة، أمس الأربعاء، عقوبات على شخص وأربع كيانات بموجب نظام المفروضة على ، قائلة إن الإجراءات تأتي ضمن جهود مكافحة شبكة تدعم أنشطة الحكومة الخارجية، بما في ذلك في وإسرائيل.وأظهر إشعار حكومي نُشر على الإنترنت أن العقوبات شملت تجميد أصول قطب حسين شمخاني، إضافة إلى أربع شركات تعمل في قطاعات الشحن والبتروكيماويات والقطاع المالي.وأوضحت السلطات أن هذه الشبكة قامت بتسهيل أنشطة عدائية للحكومة الإيرانية، بما في ذلك جهود لزعزعة استقرار المملكة المتحدة ودول أخرى، لافتة إلى أن بعض الشركات المدرجة في العقوبات تعمل نيابة عن شمخاني أو بتوجيه منه، المتهم بمساعدة عمليات إيران الخارجية.وفي السياق ذاته، كانت قد فرضت عقوبات على شمخاني الشهر الماضي. وتشمل الإجراءات البريطانية تجميد أي أصول في المملكة المتحدة ومنع الأفراد والشركات البريطانية من التعامل مع الجهات المدرجة ضمن العقوبات، بما في ذلك أي معاملات مالية أو تجارية.ويأتي هذا التحرك في إطار التنسيق الدولي لمواجهة ما تعتبره لندن أنشطة إيران التي تهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي، بما يعكس تصاعد الضغوط على للحد من تدخلاتها الخارجية.