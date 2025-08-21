Advertisement

إقتصاد

بسبب دعمها لأنشطة طهران.. بريطانيا تفرض عقوبات على أربع شركات!

Lebanon 24
21-08-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1407402-638913884909867083.png
Doc-P-1407402-638913884909867083.png photos 0
فرضت المملكة المتحدة، أمس الأربعاء، عقوبات على شخص وأربع كيانات بموجب نظام العقوبات المفروضة على إيران، قائلة إن الإجراءات تأتي ضمن جهود مكافحة شبكة تدعم أنشطة الحكومة الإيرانية الخارجية، بما في ذلك في أوكرانيا وإسرائيل.
وأظهر إشعار حكومي نُشر على الإنترنت أن العقوبات شملت تجميد أصول قطب النفط الإيراني حسين شمخاني، إضافة إلى أربع شركات تعمل في قطاعات الشحن والبتروكيماويات والقطاع المالي.

وأوضحت السلطات البريطانية أن هذه الشبكة قامت بتسهيل أنشطة عدائية للحكومة الإيرانية، بما في ذلك جهود لزعزعة استقرار المملكة المتحدة ودول أخرى، لافتة إلى أن بعض الشركات المدرجة في العقوبات تعمل نيابة عن شمخاني أو بتوجيه منه، المتهم بمساعدة عمليات إيران الخارجية.

وفي السياق ذاته، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شمخاني الشهر الماضي. وتشمل الإجراءات البريطانية تجميد أي أصول في المملكة المتحدة ومنع الأفراد والشركات البريطانية من التعامل مع الجهات المدرجة ضمن العقوبات، بما في ذلك أي معاملات مالية أو تجارية.

ويأتي هذا التحرك البريطاني في إطار التنسيق الدولي لمواجهة ما تعتبره لندن أنشطة إيران التي تهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي، بما يعكس تصاعد الضغوط على طهران للحد من تدخلاتها الخارجية.
 
(رويترز)
15:00 | 2025-08-21
14:35 | 2025-08-21
14:31 | 2025-08-21
14:16 | 2025-08-21
14:09 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
