"مكالمات تحذيرية أولية".. من إسرائيل للجهات الطبية في القطاع!

#عاجل
🔹 تسجيل لمكالمة بين ضابط منسقية أعمال الحكومة في غزة ومسؤول صحي رفيع في شمال القطاع
جيش الدفاع الإسرائيلي بدأ بمكالمات تحذيرية أولية مع جهات طبية ومنظمات دولية في شمال قطاع #غزة
🔹 الهدف: الاستعداد لتحريك السكان من مدينة غزة جنوبًا لحمايتهم. pic.twitter.com/JCAwnJiikm
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 21, 2025
