"مكالمات تحذيرية أولية".. من إسرائيل للجهات الطبية في القطاع!

أعلن الجيش ، اليوم الخميس، أنه بدأ بإجراء "مكالمات تحذيرية أولية" مع جهات طبية ومنظمات دولية في شمال ، وذلك في إطار استعداداته لتحريك السكان نحو الجنوب بغرض حمايتهم.



وأوضح الجيش في بيان رسمي أن ضباط منسق أعمال الحكومة في المناطق شرعوا قبل يومين في التواصل مع الجهات الطبية ومنظمات الإغاثة الدولية، بهدف التنسيق والإعداد لنقل السكان نحو جنوب القطاع. وأشار البيان إلى أن بني المستشفيات التحتية في الجنوب تُجهز لاستيعاب المرضى والمصابين، مع إدخال كميات إضافية من المعدات الطبية اللازمة وفق طلبات منظمات الإغاثة الدولية.

#عاجل

🔹 تسجيل لمكالمة بين ضابط منسقية أعمال الحكومة في غزة ومسؤول صحي رفيع في شمال القطاع



بدأ بمكالمات تحذيرية أولية مع جهات طبية ومنظمات دولية في شمال قطاع #غزة



🔹 الهدف: الاستعداد لتحريك السكان من مدينة غزة جنوبًا لحمايتهم. pic.twitter.com/JCAwnJiikm — (@AvichayAdraee) August 21, 2025 Advertisement



وفي حديث مع مسؤول رفيع في المنظومة الصحية، أوضح ضابط مكتب تنسيق أعمال الحكومة في غزة: "أتحدث معك عن إمكانية دخول الجيش إلى مدينة غزة، وسيكون هناك إخلاء كامل من المدينة إلى جنوب القطاع. هذا الأمر يتطلب إعداد خطة لنقل المعدات الطبية من إلى الجنوب، لضمان تقديم الاستجابة لجميع المرضى وتحضير المستشفيات لاستيعاب القادمين من الشمال". وفي حديث مع مسؤول رفيع في المنظومة الصحية، أوضح ضابط مكتب تنسيق أعمال الحكومة في غزة: "أتحدث معك عن إمكانية دخول الجيش إلى مدينة غزة، وسيكون هناك إخلاء كامل من المدينة إلى جنوب القطاع. هذا الأمر يتطلب إعداد خطة لنقل المعدات الطبية من إلى الجنوب، لضمان تقديم الاستجابة لجميع المرضى وتحضير المستشفيات لاستيعاب القادمين من الشمال".

وأكد الضابط أن الجهات الطبية ستتلقى توجيهات من مصدر رسمي، مع توفير أماكن مناسبة لإيواء العاملين والمعدات، سواء في مستشفيات ميدانية أو في مرافق صحية أخرى، لضمان استمرار تقديم خلال عملية الإخلاء المحتملة.



وتأتي هذه التحضيرات بالتزامن مع إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية "عربات جدعون 2" في قطاع غزة، وسط تصاعد العمليات العسكرية والتوترات الإنسانية في المنطقة، ما يفرض تحديات كبيرة على النظام الصحي وقدرة المستشفيات على التعامل مع أعداد كبيرة من المدنيين والمرضى أثناء الإخلاء.

(روسيا اليوم)