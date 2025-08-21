السعوديّة: إستمرار جرائم إسرائيل لها انعكاس كبير على أمن واستقرار المنطقة



وأشارت السعوديّة في بيان نقلته وكالة "واس"، أنّ "هذه الخطوات تُعدّ انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ولقرارات ذات الصلة". أدانت العربية السعوديّة "بأشد العبارات إمعان سلطات في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وأرضه المحتلة، ومحاولاتها المستمرة تهجيره ومنع تجسيد دولته المستقلة؛ بما في ذلك شروعها في التوسع في بناء مستوطنات في محيط المحتلة، وتوسيع عملياتها وعدوانها بما يرقى لأن يكون جرائم إبادة ضد المدنيين العزل في ".وأشارت السعوديّة في بيان نقلته وكالة "واس"، أنّ "هذه الخطوات تُعدّ انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ولقرارات ذات الصلة".



وأضافت أنّ "المضي في تنفيذ المخططات الخطيرة، واستمرار جرائم سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع، لها انعكاس كبير على أمن واستقرار المنطقة، وتهدد شرعية ".